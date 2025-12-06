Atunci când primul echipaj uman va ajunge pe Planeta Roșie cu scopul de a crea un avanpost, adăpostul lor s-ar putea să nu fie un modul prefabricat adus de pe Pământ. Acesta ar putea fi o structură literalmente „crescută” din solul marțian, grație unui concept inovator care folosește constructori microscopici… bacteriile, anunță Interesting Engineering.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Specialiștii de la Universitatea Politehnică din Milano au dezvoltat un sistem microbian simbiotic, format din două specii de bacterii, care poate transforma regolitul marțian într-un material solid, asemănător betonului. Tehnica, numită biocimentare, folosește metabolismul bacteriilor pentru a lipi particulele de sol și a forma blocuri rezistente.

„Construcția bazată pe biocimentare reprezintă o cale sustenabilă pentru prezența umană pe Marte, una care permite fabricarea robotică a infrastructurii esențiale din materiale locale”, explică cercetătorii în studiul publicat pe 2 decembrie în revista Frontiers in Microbiology.

Un parteneriat puternic între două bacterii

Procesul funcționează printr-un parteneriat puternic între două bacterii, Sporosarcina pasteurii și Chroococcidiopsis.

Chroococcidiopsis este o cianobacterie extremofilă, rezistentă la condiții asemănătoare cu cele de pe Marte, precum expunerea ridicată la radiații UV și umiditatea scăzută. Aceasta eliberează oxigen și protejează partenerul printr-un strat de mucus.

Partenerul este o altă specie de bacterie, Sporosarcina pasteurii, care de altfel este și constructorul principal. Aceasta secretă o enzimă care determină precipitația sau cristalizarea carbonatului de calciu, și lipește particulele de regolit într-un bloc solid și rezistent.

Visul întâmpină constrângeri legate de testele de pe Pământ

Acest sistem oferă și potențialul unei sustenabilități reale în circuit închis pe suprafața marțiană. Oxigenul produs de Chroococcidiopsis ar putea alimenta sistemele de suport al vieții, iar produsele secundare metabolice, precum amoniacul de la S. pasteurii, ar putea fi integrate într-un sistem agricol marțian.

Totuși, visul întâmpină constrângeri legate de testele de pe Pământ. Misiunea reală Mars Sample Return, care ar aduce regolit marțian pe Terra pentru teste finale, este în prezent amânată.