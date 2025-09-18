Capsula de marfă Cygnus XL va andoca azi la SSI, după ce o problemă de software a oprit procedura inițială

NASA şi-a reluat miercuri seară planurile de andocare a unei capsule cargo la Staţia Spaţială Internaţională (ISS), după ce a rezolvat o problemă de oprire prematură a motorului capsulei, care, potrivit agenţiei americane, a fost cauzată de o „măsură de siguranţă conservatoare” din setările unui software al vehiculului spaţial, informează Reuters.

Andocarea capsulei spaţiale Cygnus XL, construită de Northrop Grumman, care transportă 4.990 kilograme de provizii şi materiale ştiinţifice, este programată pentru joi, în jurul orei 11:18 GMT, a anunţat agenţia spaţială americană.

Această capsulă spaţială reprezintă o variantă mai mare a capsulei cargo Cygnus a companiei Northrop şi a fost lansată în premieră duminică din Florida cu ajutorul unei rachete purtătoare construite de SpaceX, pornind într-o misiune de rutină ce vizează livrarea în mod autonom de provizii către ISS şi echipajul său internaţional, format din şapte astronauţi.

Marţi, motorul principal al capsulei spaţiale s-a oprit mai devreme decât era prevăzut, în timp ce aceasta se ridica pe orbita Pământului pentru a se întâlni cu ISS, ceea ce a determinat NASA să anuleze andocarea prevăzută iniţial pentru miercuri dimineaţă, transmite Agerpres.

„Traiectoria Cygnus XL a plasat capsula spaţială la o distanţă sigură în spatele staţiei spaţiale, în timp ce inginerii au evaluat capsula spaţială şi au elaborat un plan alternativ de repornire a motorului”, a anunţat NASA într-un comunicat publicat miercuri seară.

Agenţia americană a declarat că „un sistem de avertizare timpurie a iniţiat o comandă de oprire şi a stopat funcţionarea motorului principal din cauza unei măsuri de siguranţă conservatoare în setările software-ului”.

Pe măsură ce Cygnus XL se va apropia de ISS joi dimineaţă, astronautul NASA Jonny Kim va folosi braţul robotic exterior al staţiei, lung de 17 metri, denumit Canadarm2 şi dezvoltat de Agenţia Spaţială Canadiană, pentru a captura capsula spaţială şi a o conecta la un port de andocare. Capsula Cygnus XL va rămâne conectată la ISS până în martie 2026.

Cygnus, dezvoltată Northrop, şi Dragon, dezvoltată de compania SpaceX a miliardarului Elon Musk, sunt cele două capsule spaţiale pe care NASA se bazează pentru a transporta provizii şi experimente de cercetare spre şi de la ISS, un laborator ştiinţific de dimensiunea unui teren de fotbal care pluteşte pe orbita Pământului de mai bine de 25 de ani.