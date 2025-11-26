China lansează un program științific internaţional pentru promovarea cercetării în domeniul „Soarelui artificial”

China a lansat luni un program ştiinţific internaţional axat pe cercetarea plasmei de fuziune în oraşul Hefei, capitala provinciei Anhui din estul acestei ţări, deschizând mai multe platforme majore de cercetare în domeniul fuziunii nucleare pentru oamenii de ştiinţă din întreaga lume, în vederea realizării unor progrese ştiinţifice comune, informează Xinhua, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Acest program internaţional, iniţiat de Institutul de Fizică a Plasmei (ASIPP) din cadrul Academiei Chineze de Ştiinţe, va oferi acces global la multiplele platforme majore de cercetare în domeniul fuziunii din China, inclusiv la instalaţia Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak (BEST) din Hefei.

La evenimentul de lansare, oameni de ştiinţă din domeniul fuziunii nucleare din peste 10 ţări, inclusiv din Franţa, Regatul Unit şi Germania, au semnat şi au publicat împreună Declaraţia de la Hefei privind fuziunea nucleară, pentru a promova „ştiinţa deschisă” şi pentru a încuraja cercetătorii din întreaga lume să se alăture eforturilor chineze de cercetare în domeniul fuziunii.

Energia de fuziune, care reproduce procesul de generare a energiei din Soare, este considerată o sursă ideală de energie curată. De zeci de ani, oamenii de ştiinţă au folosit tehnici precum confinarea magnetică pentru a crea condiţiile extreme necesare pentru o fuziune nucleară.

„Suntem pe punctul de a intra într-o nouă etapă a arderii plasmei, care este esenţială pentru ingineria fuziunii viitoare”, a declarat Song Yuntao, vicepreşedinte al Institutelor de Ştiinţe Fizice din Hefei şi director al ASIPP. „Arderea plasmei este ca o flacără susţinută de căldura generată în cadrul reacţiei de fuziune, formând baza pentru generarea continuă de energie”, a explicat el.

În ultimii ani, cercetarea în domeniul fuziunii nucleare din China s-a accelerat, doborând în repetate rânduri recorduri mondiale. Fiind „Soarele artificial” de nouă generaţie al Chinei, dispozitivul BEST urmează să fie finalizat până la sfârşitul anului 2027. Acesta va efectua experimente cu plasmă de deuteriu-tritiu, având ca obiectiv obţinerea unei puteri de fuziune de 20 până la 200 de megawaţi şi realizarea unui câştig net de energie.

Song Yuntao a menţionat că acest proiect reprezintă un pas făcut într-un teritoriu necunoscut, cu provocări majore în domeniul ingineriei şi fizicii.

„Noul program internaţional se bazează pe punctele forte ale tokamakului supraconductor al Chinei şi reuneşte expertiza globală pentru a aborda chestiuni care ţin de frontierele fizicii combustiei prin fuziune”, a adăugat el.