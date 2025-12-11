China şi Brazilia au început lucrările la un laborator comun dedicat tehnologiilor spaţiale, a anunţat compania chineză de stat CETC, semn al aprofundării cooperării ştiinţifice dintre cele două ţări într-un moment marcat de presiuni crescute din partea Washingtonului asupra Americii Latine pentru reducerea relaţiilor cu Beijingul, anunță Reuters.

Decizia vine în contextul în care două proiecte majore de telescoape chineze din Chile şi Argentina au fost îngheţate după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Liderii regionali caută să îmbunătăţească relaţiile cu SUA şi să evite riscul unor tarife punitive, în timp ce Washingtonul acuză Beijingul că ar putea folosi aceste instalaţii astronomice pentru a-şi extinde capacităţile de supraveghere asupra continentului american. China respinge acuzaţiile, și acuză la rândul său interferenţe şi politizarea cooperării ştiinţifice.

Laborator comun pentru radioastronomie

Institutul de Cercetare în Comunicaţii de Reţea al CETC a semnat un acord cu Universitatea Federală din Campina Grande şi Universitatea Federală Paraíba pentru înfiinţarea Laboratorului Comun China–Brazilia pentru Tehnologii de Radioastronomie. Potrivit CETC, noua structură va sprijini cercetări de frontieră în observaţii astronomice şi explorarea spaţiului cosmic.

Laboratorul este gândit ca o extensie a colaborării bilaterale privind proiectul BINGO, radiotelescop aflat în construcţie în Brazilia, destinat studierii structurii Universului şi a energiei întunecate.

Telescoapele chineze, sub lupa Washingtonului

În timp ce Airbus şi Beijing pun presiune pentru reluarea proiectelor suspendate în Chile şi Argentina, autorităţile americane insistă că astfel de instalări ar putea servi monitorizării sateliţilor americani şi ar putea sprijini eventuale capabilităţi anti-satelit (ASAT), potrivit unui raport al Defense Intelligence Agency din 2022. China respinge aceste scenarii drept nefondate.

BINGO, cel mai mare radiotelescop din America de Sud

CETC a anunţat anterior că structura principală a telescopului BINGO a fost finalizată în China şi expediată către Brazilia, cu finalizarea proiectului programată pentru 2026. Odată operaţional, telescopul va putea urmări nu doar semnale cosmologice, ci şi sateliţi, meteoroizi şi alte corpuri mici, și va contribui inclusiv la detectarea unor potenţiale ameninţări din apropierea Pământului.

În ultimele două decenii, Beijingul a folosit expansiunea rapidă a propriilor capabilităţi spaţiale drept instrument de diplomaţie. Practic, China a instalat telescoape, a construit sateliţi şi a format specialişti în ţări din Asia, Africa şi America de Sud.