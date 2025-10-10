Compania chineză CAS Space se pregătește să revoluționeze transportul cargo și turismul spațial cu racheta Kinetica 2

Compania spațială comercială chineză CAS Space se pregătește pentru o etapă decisivă, prima lansare a noii sale rachete Kinetica 2, programată posibil pentru luna viitoare, într-un context de competiție acerbă pe piața spațială privată din China, informează Space.com.

Kinetica 2 este prima rachetă orbitală cu propulsie lichidă a companiei, un salt semnificativ față de modelul precedent, Kinetica 1 (Lijian 1), care utiliza combustibil solid. După testele recente la sol, racheta este pregătită pentru lansare de la centrul spațial Jiuquan, și așteaptă aprobarea oficială după misiunea cu echipaj Shenzhou 21, planificată pentru sfârșitul lunii octombrie.

Racheta, alimentată cu kerosen și oxigen lichid, are trei trepte principale și poate transporta până la 12.000 de kilograme pe orbita joasă a Pământului sau 7.800 de kilograme în orbită heliosincronă. În premieră, compania intenționează să dezvolte și tehnologia de reutilizare a primei trepte.

La bordul Kinetica 2 va fi o navă prototip de transport cargo, denumită Qingzhou, destinată aprovizionării stației spațiale Tiangong. Nava a fost dezvoltată de Academia de Inovație pentru Microsateliți a Academiei Chineze de Științe (IAMCAS), iar CAS Space însăși este o derivată comercială a Academiei Chineze de Științe.

Lansări maritime și extinderea activităților

CAS Space pregătește și primele lansări maritime ale rachetelor Kinetica 1, din Marea Chinei de Est, sprijinite de Portul Spațial Maritim de Est, în provincia Shandong. Aceasta va marca o premieră pentru companie și va consolida experiența echipei în lansările de pe mare, după modelul rachetei Long March 11, lansată prima oară de pe mare în 2019.

În paralel, compania dezvoltă și turismul spațial suborbital, cu un prim zbor de test al capsulei pentru echipaj, programat până la sfârșitul anului. Testul va include experimente de microgravitație, iar serviciile comerciale sunt anticipate să înceapă în 2028.

Concurență și perspective

Pe piața chineză, CAS Space se va confrunta cu competitori puternici, precum Landspace, iSpace, Space Pioneer și Galactic Energy, companii care intenționează să își lanseze noile rachete până la sfârșitul anului. Succesul Kinetica 2 ar putea deschide companiei numeroase oportunități internaționale, inclusiv contracte pentru lansarea de sateliți în megaconstelații și misiuni de aprovizionare pentru Tiangong.

„Suntem foarte încrezători în reușita acestui proiect. Succesul ar putea deschide multe uși pentru viitoarele noastre misiuni”, a declarat Liu Weipeng, manager de marketing internațional la CAS Space.