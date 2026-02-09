NASA face un pas surprinzător spre modernizare. Astronauții care vor participa la misiunea Artemis II vor putea să își ia telefoanele personale pe Lună, pentru a surprinde imagini și videoclipuri pe care să le împărtășească familiei sau pe rețelele sociale.

Până acum, echipajele NASA se bazau exclusiv pe camere profesionale DSLR Nikon D5, capabile să filmeze în 4K, pentru a documenta misiunile spațiale. Administratorul NASA, Jared Isaacman, a anunțat recent că această regulă a fost schimbată, iar smartphone-urile vor putea însoți astronauții chiar și în Stația Spațială Internațională (ISS). Astronauții Crew-12, care urmează să plece săptămâna viitoare către ISS, vor fi primii care vor testa această schimbare, anunță Interesting Engineering.

Misiunea Artemis II a fost amânată recent pentru luna martie

Misiunea Artemis II, prima cu echipaj uman care va reveni pe Lună după Apollo 17 în 1972, a fost amânată recent pentru luna martie, din cauza unor scurgeri de hidrogen observate în timpul simulărilor lansării rachetei Space Launch System (SLS).

„Astronauții NASA vor putea să zboare în curând cu cele mai noi smartphone-uri, începând cu Crew-12 și Artemis II,” a scris Isaacman pe X. „Le oferim echipajelor instrumentele pentru a surprinde momente speciale pentru familiile lor și pentru a împărtăși imagini inspiraționale lumii întregi”.

Tehnologiile esențiale pentru smartphone-uri au fost dezvoltate de NASA

Această decizie simbolizează un cerc complet. Multe dintre tehnologiile esențiale pentru smartphone-uri, senzorii de imagine CMOS sau GPS-ul, au fost dezvoltate și validate inițial de NASA. Acum, aceste instrumente moderne permit astronauților să documenteze o misiune lunară mai complet decât oricând, transformând Artemis II probabil în cea mai bine fotografiată expediție pe Lună din istorie.

Deși telefoanele nu sunt noi în spațiu, SpaceX a permis deja smartphone-uri în misiunile private către ISS și în jurul Pământului, includerea lor pe Lună reprezintă o premieră absolută pentru NASA și o apropiere clară de experiența cotidiană a oamenilor.