Descoperire spectaculoasă în Arizona / Primul pterozaur care a zburat în America de Nord

Deși dinozaurii domină imaginarul colectiv, o nouă descoperire din Arizona aruncă reflectoarele asupra altor creaturi fascinante care au trăit alături de ei. O echipă de cercetători coordonată de Smithsonian a identificat cel mai vechi pterozaur cunoscut de pe continentul nord-american, o reptilă zburătoare de mărimea unui pescăruș, veche de peste 209 milioane de ani, anunță Phys.org.

Fosila, alături de alte sute de rămășițe preistorice, a fost scoasă la lumină într-un sit izolat din Parcul Național „Pădurea Împietrită”. Locul păstrează un instantaneu extraordinar al unei lumi de la sfârșitul perioadei triasice, când vechile grupuri de animale, amfibieni uriași și reptile, coexistau cu noii „jucători evolutivi”, precum broaștele, țestoasele și pterozaurii.

„Acest sit surprinde tranziția către ecosisteme terestre mai moderne, în care începem să vedem grupuri ce vor înflori mai târziu în Mezozoic coexistând cu animale vechi care nu supraviețuiesc dincolo de Triasic”, explică Ben Kligman, paleontolog și autor principal al studiului publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences.

Fosile uitate în cenușă vulcanică

Zona numită „Owl Rock Member”, unde a fost făcută descoperirea, e bogată în cenușă vulcanică, ideală pentru datarea precisă a straturilor geologice. Situl, puțin cercetat până acum din cauza inaccesibilității, a oferit un adevărat cufăr cu comori, peste 1.200 de fosile, inclusiv o broască țestoasă preistorică, pești fosilizați, amfibieni giganți, reptile terestre și, vedeta colecției, o mandibulă intactă de pterozaur.

Descoperirea a fost făcută în 2011 de o echipă condusă de geologul Kay Behrensmeyer, care căuta mamifere preistorice. Ce au găsit a fost însă un ecosistem întreg, îngropat probabil de o inundație sezonieră.

Un pterozaur cât un pescăruș

Noua specie de pterozaur, numită Eotephradactylus mcintireae, a fost identificată după o mandibulă cu dinți bine conservați. Aceștia erau tociți la vârf, semn că reptila zburătoare se hrănea probabil cu pești acoperiți cu solzi duri, găsiți și ei în sit.

Exemplarul fosil este unul dintre cei mai vechi pterozauri cunoscuți în afara Europei, iar mărimea sa, suficient de mică pentru a-i permite să se așeze pe umărul unui om, indică o diversitate timpurie surprinzătoare în acest grup.

„Ce m-a entuziasmat a fost că dinții erau încă în os. Asta înseamnă că animalul putea fi identificat cu ușurință”, a declarat Suzanne McIntire, voluntară la Smithsonian timp de 18 ani, care a descoperit fosila. Specia a fost numită în onoarea ei.

O fereastră către extincția triasică

Descoperirile oferă o imagine rară a lumii de dinaintea extincției de la sfârșitul Triasicului, când erupții vulcanice masive, cauzate de fragmentarea supercontinentului Pangeea, au dus la dispariția a 75% din speciile de pe Pământ. Această prăbușire ecologică a deschis calea pentru ascensiunea dinozaurilor.

„E incredibil că aceste creaturi au trăit toate în același timp și loc. Fosilele ne arată exact cum arăta acel ecosistem”, a declarat Kligman.