Lumea s-ar putea confrunta cu cea mai severă criză energetică din ultimele decenii, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, a avertizat Fatih Birol, șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE).

Potrivit acestuia, piața globală a pierdut deja aproximativ 11 milioane de barili de petrol pe zi, un nivel care depășește impactul cumulat al celor două mari crize petroliere din anii ’70. „La acea vreme, fiecare criză a însemnat o pierdere de circa 5 milioane de barili pe zi. Astăzi vorbim de un șoc și mai amplu”, a explicat Birol, citat de AFP, preluată de Agerpres.

Oficialul a comparat situația actuală cu o combinație între crizele istorice ale petrolului și perturbările majore de pe piața gazelor, accentuate de efectele războiului declanșat de invazia Rusiei în Ucraina.

În același timp, infrastructura energetică din regiune a fost puternic afectată. Cel puțin 40 de instalații energetice din nouă țări sunt grav avariate, ceea ce reduce și mai mult capacitatea de producție și transport.

Un punct critic îl reprezintă blocarea Strâmtoarea Ormuz, rută prin care tranzitează aproximativ 20% din producția mondială de hidrocarburi. Închiderea acesteia amplifică riscurile pentru aprovizionarea globală și contribuie la creșterea prețurilor.

„Nicio țară nu va fi imună dacă această criză continuă. Este nevoie de o reacție coordonată la nivel global”, a avertizat șeful AIE, subliniind impactul potențial asupra economiei mondiale.

Tensiunile din regiune rămân ridicate, iar evoluția conflictului va fi decisivă pentru stabilitatea piețelor energetice în perioada următoare.