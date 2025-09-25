Guvernul britanic ia în calcul achiziția de piese auto pentru a salva furnizorii Jaguar Land Rover / Ar fi prima intervenție financiară de acest tip după un atacul cibernetic

Guvernul britanic ia în calcul sprijinirea furnizorilor Jaguar Land Rover (JLR), fie prin achiziționarea și stocarea pieselor produse de aceștia, fie prin oferirea de împrumuturi garantate de stat, după ce constructorul auto a fost forțat să suspende producția în urma unui atac cibernetic major, relatează BBC.

Incidentul, descoperit la 1 septembrie, a determinat închiderea rețelelor IT și oprirea liniilor de producție, cu reluarea estimată abia la 1 octombrie, iar în unele scenarii chiar mai târziu, în noiembrie.

În mod obișnuit, Jaguar Land Rover produce circa 1.000 de vehicule pe zi în uzinele din Solihull și Wolverhampton (West Midlands) și Halewood (Merseyside). Compania, deținută de grupul indian Tata Motors, are circa 30.000 de angajați direcți, iar alți aproximativ 100.000 lucrează pentru firme din lanțul de aprovizionare. În prezent, mii de angajați au fost trimiși acasă, fără o dată certă de întoarcere.

Oprirea producției generează îngrijorări majore pentru furnizorii de componente, în special pentru companiile mai mici care depind exclusiv de contractele cu JLR. Există temeri că unele dintre acestea ar putea intra în faliment dacă sprijinul nu va fi acordat rapid. „Să spunem că suntem dezamăgiți este puțin spus”, a declarat un furnizor, sub protecția anonimatului, adăugând că autoritățile „nu înțeleg complexitatea situației” și că „nu avem nevoie de promisiuni, ci de ajutor concret”.

Printre soluțiile discutate de guvern se află achiziționarea și stocarea pieselor produse de furnizori, cu scopul de a-i menține pe piață până la reluarea producției. Totuși, această variantă ridică dificultăți logistice considerabile, întrucât procesul de fabricație al JLR se bazează pe conceptul logistic just in time (producție și aprovizionare fără stocuri, cu livrare exact la momentul necesar). O altă opțiune analizată constă în oferirea de împrumuturi garantate de stat, deși aceasta este considerată impopulară în rândul furnizorilor.

Ministrul de Finanțe, Rachel Reeves, a declarat, în timpul unei vizite ministeriale, că guvernul se concentrează pe repornirea activității: „Vom face tot ce este posibil pentru a sprijini compania și întregul lanț de aprovizionare.” La rândul său, fostul primar conservator al regiunii West Midlands, Andy Street, a arătat sprijin pentru varianta împrumuturilor garantate de guvern, subliniind că firmele din lanțul JLR au fost „foarte de succes”.

Sindicatele au cerut un mecanism similar schemei de șomaj tehnic din timpul pandemiei, pentru protejarea angajaților, însă surse guvernamentale au respins această variantă din cauza costurilor ridicate.

Impactul financiar al atacului este uriaș. Potrivit estimărilor, JLR pierde cel puțin 50 de milioane de lire sterline pe săptămână din cauza întreruperii producției. În plus, publicația The Insurer a relatat că firma nu reușise să încheie o poliță de asigurare împotriva atacurilor cibernetice înainte de incident.

Investigațiile sunt în desfășurare, iar compania primește sprijin din partea National Cyber Security Centre și a National Crime Agency. Gruparea Scattered Lapsus$ Hunters a revendicat atacul, susținând că a vizat și Marks & Spencer, precum și Co-op, companie care a raportat pierderi de peste 200 de milioane de lire sterline în urma incidentului.

De asemenea, și uzinele JLR din Slovacia, China și India au fost afectate de blocaj. Guvernul britanic, prin Comitetul pentru Afaceri și Comerț, urmează să audieze furnizori afectați, iar mărturiile acestora vor fi analizate pentru a decide eventualele măsuri de sprijin.

Într-o declarație recentă, JLR a transmis: „Prioritatea noastră rămâne sprijinirea clienților, furnizorilor, colegilor și distribuitorilor noștri, care își continuă activitatea.”