Fabrica Jaguar Land Rover va fi închisă încă o săptămână / Data de repornire a fabricii este de 1 octombrie

Cel mai mare producător auto din Marea Britanie, Jaguar Land Rover (JLR), se confruntă cu o închidere prelungită a operațiunilor sale globale după ce compania a anunțat o prelungire a închiderii actuale, care a început pe 31 august, până cel puțin la 1 octombrie. Conform Sky News, prelungirea va costa JLR zeci de milioane de lire sterline pe zi în venituri pierdute.

Peste 33.000 de angajați sunt afectați de întârziere

Pe lângă pierderile de venituri, amânarea va ridica îngrijorări majore cu privire la companiile și locurile de muncă din lanțul de aprovizionare. Totodată, ridică întrebări suplimentare cu privire la vulnerabilitatea industriei britanice la atacuri cibernetice. Un purtător de cuvânt a declarat că decizia prelungirii suspendării producției a fost luată „pentru a oferi claritate pentru săptămâna viitoare, pe măsură ce construim calendarul pentru repornirea treptată a operațiunilor noastre și ne continuăm investigația”.

„Ne concentrăm în continuare pe sprijinirea clienților, furnizorilor, colegilor și comercianților noștri cu amănuntul care rămân deschiși. Recunoaștem pe deplin că acesta este un moment dificil pentru toți cei care au legătură cu JLR și mulțumim tuturor pentru sprijinul și răbdarea lor continuă”, a declarat un purtător de cuvânt al Jaguar Land Rover.

Peste 33.000 de oameni lucrează direct pentru JLR în Marea Britanie, mulți dintre ei fiind angajați pe liniile de asamblare din West Midlands, dintre care cea mai mare se află în Solihull, și o fabrică din Halewood în Merseyside. Se estimează că încă 200.000 sunt angajați de câteva sute de companii din lanțul de aprovizionare, care se confruntă cu o întrerupere prelungită a comerțului cu ceea ce pentru mulți va fi cel mai mare client al lor.

Aproximativ 25% dintre furnizori au luat măsuri

Natura „just-in-time” a producției auto înseamnă că mulți nu au avut de ales decât să se închidă imediat după ce JLR și-a anunțat suspendarea și niciun stimulent pentru a relua până când nu va fi clar când va reveni în producție. Surse din industrie estimează că aproximativ 25% dintre furnizori au luat deja măsuri pentru a întrerupe producția și a concedia lucrători, mulți dintre ei prin „ore bancare” pe care vor trebui să le lucreze în viitor.

Se așteaptă ca un alt trimestru să ia decizii săptămâna aceasta, după anunțul anterior al JLR că producția va fi întreruptă cel puțin până miercuri. Compania, producătoare a mașinilor Jaguar, Land Rover și Range Rover, a fost, de asemenea, forțată să oprească producția și asamblarea în fabrici din China, Slovacia, India și Brazilia, după ce sistemele sale IT au fost efectiv dezactivate de atacul cibernetic.

Fabrica JLR din Solihull a efectuat ture scurte cu personal redus, unele echipe efectuând întreținerea de bază în timp ce liniile de producție stau inactive, inclusiv vopsirea podelelor. Printre muncitorii care au terminat o jumătate de tură vinerea trecută, a existat resemnare în fața incertitudinii. Unul dintre ei a declarat că li s-a spus să nu vorbească despre asta și, „chiar dacă am putea, nu știm ce se întâmplă”.

Apeluri de sprijin din partea JLR pentru companie

Guvernul s-a confruntat cu apeluri din partea sindicatelor de a introduce o schemă de șomaj tehnic pentru a proteja locurile de muncă din lanțul de aprovizionare, dar având în vedere că JLR a generat profituri de 2,2 miliarde de lire sterline anul trecut, compania se va confrunta cu presiuni pentru a-și sprijini furnizorii.

JLR, deținut de conglomeratul indian Tata, nu a oferit detalii despre natura atacului, dar se presupune că este un atac ransomware similar cu cel care a slăbit Marks and Spencer și Co-Op la începutul acestui an. Pe lângă întreruperea producției vehiculelor, dealerii nu au putut înregistra vehicule sau comanda piese de schimb și chiar software-ul de diagnosticare pentru analiza vehiculelor individuale a fost afectat.