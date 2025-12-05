Compania Nova Power&Gas, parte a grupului E-INFRA al antreprenorilor clujeni Teofil Mureșan, Simion Mureșan și Marian Pantazescu, dezvoltă în Florești, județul Cluj, o instalație de stocare a energiei electrice cu o capacitate de 200 MW/400 MWh, care va dubla capacitatea totală de stocare din țară, informează Profit.ro.

Investiție strategică pentru stabilitatea rețelei

Proiectul, ale cărui lucrări au fost demarate în vară, reprezintă o investiție majoră în infrastructura energetică națională. Conform datelor Transelectrica din mai 2025, România dispunea de baterii de stocare cu o putere instalată totală de 240,7 MW și o capacitate de 404,9 MWh. Noua instalație de la Florești va dubla practic această capacitate.

Instalația va contribui la stabilizarea rețelei electrice naționale și la integrarea mai eficientă a surselor regenerabile de energie, un aspect esențial în contextul tranziției energetice.

Planuri ambițioase de extindere

Compania anunță și construcția unei centrale pe gaz de 150 MW la Câmpia Turzii, cu finalizarea primei etape programată pentru decembrie 2026. Planurile până în 2028 includ o altă centrală pe gaz de 200 MW și noi instalații de stocare de 600 MW/1.200 MWh.

„Ne propunem să ne păstrăm și să ne întărim poziția de lider în domeniul stocării și să investim masiv în producerea de energie electrică în centrale pe gaz, pentru a susține echilibrul și flexibilitatea sistemului energetic”, a declarat Septimiu Costea, CTO al Nova Power&Gas.

Lider în stocare, prezență regională

Nova Power&Gas este în prezent liderul național în capacități de stocare, cu 240 MWh operaționali. Compania este și un furnizor important de energie electrică și gaze naturale, livrând în 2024 peste 4,6 TWh și înregistrând o cifră de afaceri de aproape 3 miliarde lei. Activitatea companiei s-a extins și în regiunea, cu subsidiare în Bulgaria, Serbia, Ungaria și Republica Moldova.