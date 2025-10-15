Cel mai mare proiect hidroelectric al Chinei, învăluit în secret și controverse

China a demarat construcția celui mai mare proiect hidroelectric din lume pe râul Yarlung Tsangpo, în Tibet, dar detaliile privind impactul asupra mediului și comunităților locale rămân neclare și confidențiale. Proiectul este prezentat oficial ca o investiție majoră în energie verde, dar experții avertizează că riscurile ecologice și geopolitice sunt uriașe, informează Foreign Policy.

Premierul chinez Li Qiang a denumit investiția de 1,2 trilioane de yuani (aproximativ 168 miliarde USD) drept „proiectul secolului”, iar agenția de stat Xinhua a promovat barajul ca pe o inițiativă „sigură pentru mediu și cu emisii reduse de carbon”. Mega-barajul va avea o capacitate planificată de 300 miliarde kWh anual, de trei ori mai mult decât barajul Three Gorges.

Proiectul se află în apropiere de frontiera disputată cu India, în zona în care râul Yarlung Tsangpo se transformă în Brahmaputra și traversează Bangladeshul, înainte de a ajunge în Golful Bengal.

Riscuri ecologice majore

Ecologiștii atrag atenția că mega-barajul amenință păduri tropicale unice, habitate pentru specii rare și în continuă descoperire. Conform lui Wen, un ecolog independent care a vizitat zona, planurile exacte sunt confidențiale, ceea ce face imposibilă evaluarea completă a impactului asupra mediului… de la inundarea anumitor habitate, la modificarea debitului și a temperaturii apei.

Deși China investește masiv în energie regenerabilă și își propune să atingă neutralitatea de carbon până în 2060, proiectele hidroelectrice masive pot provoca daune semnificative mediului, pot disloca comunități și afecta biodiversitatea locală, spun ONG-urile internaționale și experții în politici de mediu.

Tensiuni politice și riscuri pentru țările vecine

Mega-barajul, aprobat fără dezbatere publică, a stârnit îngrijorări în India și Bangladesh. Experții avertizează că controlul Chinei asupra debitului râului ar putea provoca inundații sau secete, care vor afecta agricultura și comunitățile din aval.

„Este o amenințare existențială pentru triburile și mijloacele noastre de trai”, a declarat Pema Khandu, guvernatorul statului Arunachal Pradesh. Analistul Neeraj Singh Manhas subliniază că barajul oferă Chinei putere strategică într-o regiune deja tensionată.

Proiect simbolic pentru ambițiile Chinei

În timp ce oficialii chinezi îl promovează ca pe un exemplu de infrastructură modernă și energie verde, specialiștii subliniază că proiectul are mai mult un caracter politic și simbolic. Un semn al puterii și ambițiilor Chinei de a-și consolida controlul asupra regiunilor sensibile și resurselor vitale.

Deocamdată, mega-barajul rămâne învăluit în secret, fără colaborare transfrontalieră clară și fără acces public la evaluările de mediu.