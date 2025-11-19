Cehia accelerează planurile de extindere a sectorului nuclear, într-un moment în care Europa asistă la o revenire a interesului pentru această tehnologie considerată esențială pentru reducerea emisiilor și asigurarea independenței energetice. La centrala Dukovany, cele opt turnuri masive de răcire domină deja un vast șantier unde urmează să fie construite încă două reactoare, parte dintr-un proiect estimat la 19 miliarde de dolari, anunță TechXplore.

Foraje la 140 de metri adâncime au loc în deja, o etapă premergătoare pentru studiile geologice necesare viitoarei construcții, care ar urma să dubleze capacitatea nucleară a țării.

Compania sud-coreeană KHNP a câștigat licitația în fața francezilor de la EDF pentru realizarea celor două noi unități, fiecare cu o putere de peste 1.000 de MW. Acestea vor deveni operaționale în a doua jumătate a anilor 2030 și vor funcționa alături de patru reactoare de 512 MW din Dukovany, construite în anii ’80.

Contractul cu KHNP include și o opțiune pentru încă două reactoare la centrala Temelín, unde funcționează deja două unități de 1.000 MW. În paralel, Cehia pregătește și introducerea reactoarelor modulare mici (SMR), considerate viitorul industriei nucleare.

„În 2050, energia nucleară va asigura între 50% și 60% din producția națională de electricitate, poate chiar mai mult”, a declarat pentru Associated Press Petr Zavodsky, directorul proiectului de la Dukovany.

Europa redescoperă energia nucleară

Guvernul de la Praga vede extinderea nucleară ca pe o soluție critică pentru a elimina dependența de combustibili fosili, pentru a asigura un preț stabil al energiei și pentru a ține pasul cu cererea în creștere, o creștere alimentată de centrele de date, digitalizare și expansiunea mobilității electrice.

Proiectul Cehiei se înscrie într-un val mai larg. Practic, presiunile pentru reducerea emisiilor și creșterea consumului energetic readuc energia nucleaă pe agenda multor guverne europene. UE a inclus energia nucleară în contextul activităților economice durabile, ceea ce permite astfel finanțarea proiectelor.

State precum Slovacia, Ungaria și, mai ales, Franța mizează puternic pe energie nucleară. Belgia și Suedia au renunțat la planurile de eliminare treptată a reactoarelor, în timp ce Danemarca și Italia reevaluează tehnologia. Polonia se pregătește să intre în „clubul nuclear” după semnarea unui acord cu Westinghouse pentru trei reactoare.

Regatul Unit, la rândul său, a anunțat investiții masive de 19 miliarde de dolari în centrala Sizewell C și a semnat cu SUA un acord ce ar putea marca, potrivit ministrului britanic al Energiei, începutul unei „vârste de aur” pentru sector.

Banii și politica energiei

Costul proiectului Dukovany depășește 19 miliarde de dolari, iar guvernul ceh va prelua 80% din noua construcție. Statul va asigura un împrumut rambursabil în 30 de ani și va garanta un venit stabil din producția de electricitate pentru o perioadă de 40 de ani.

Comisia Europeană urmează să aprobe schema de sprijin, în contextul în care UE vizează neutralitatea climatică până în 2050.

Finanțarea a fost mult timp un punct sensibil. În 2014, CEZ, cea mai mare companie energetică din Cehia, a anulat licitația pentru două noi reactoare la Temelín după ce guvernul a refuzat să ofere garanții. Între timp, Rusia și China au fost excluse din competiție, din motive de securitate, după invazia Ucrainei.

Cehia a semnat acorduri cu Westinghouse și Framatome pentru aprovizionarea cu combustibil nuclear la cele două centrale, ceea ce a redus complet dependența de Rusia. Contractul cu KHNP va asigura combustibil pentru cel puțin un deceniu.

Critici și îngrijorări

Deși publicul ceh este favorabil energiei nucleare în mare parte, opoziția nu lipsește. Organizația Friends of the Earth avertizează că proiectul este prea costisitor și că fondurile ar putea fi direcționate către alte soluții energetice. În plus, țara nu dispune încă de un depozit permanent pentru deșeurile radioactive.

O altă problemă o reprezintă tensiunile cu Austria, țară care a abandonat energia nucleară după dezastrul de la Cernobîl și rămâne cel mai vocal critic al reactoarelor din Cehia. În trecut, centrala Temelín a generat o criză diplomatică și blocaje la frontieră. Parlamentul austriac a respins deja planurile Cehiei pentru reactoare modulare mici.