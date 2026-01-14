dark
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Compania franceză Arabelle Solutions a fost selectată pentru a furniza turbine cu abur și generatoare pentru prima centrală nucleară din Polonia

Redacția TechRider
14 ianuarie 2026
Reactor nuclear
Photo by Frédéric Paulussen on Unsplash
Firma franceză Arabelle Solutions, o filială a grupului de stat EDF, a fost selectată de consorţiul american Westinghouse-Bechtel pentru a furniza trei seturi de turbine cu abur şi generatoare pentru prima centrală nucleară din Polonia, a anunţat grupul polonez responsabil de proiect, transmite AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

În luna septembrie 2023, guvernul de la Varşovia şi consorţiul american Westinghouse-Bechtel au semnat un acord pentru proiectarea primei centrale nucleare din Polonia, care este programată să fie pusă în funcţiune în nordul ţării peste zece ani.

Costul lucrurilor de construcţie, care urmează să înceapă în 2026, a fost estimat atunci la 100 de miliarde de zloţi (24 de miliarde de euro). Primul reactor de 1.250 MW de la această centrală, care are o capacitate planificată de 3.750 MW, este programat să fie pus în funcţiune în 2033.

Alegerea firmei franceze Arabelle Solutions a fost confirmată de Polskie Elektrownie Jadrowe (PEJ), compania de stat poloneză responsabilă de construirea primei centrale nucleare din Polonia, care va fi amplasată la Choczewo, nord, a informat PEJ într-un comunicat său de presă.

Potrivit lui Ed Gore, director de proiect pentru Polonia AP1000 la Bechtel, „Arabelle Solutions aduce o vastă experienţă dobândită din proiectele desfăşurate în această parte a Europei şi va oferi producătorilor polonezi oportunităţi semnificative de a participa la proiect”.

La rândul său, grupul francez a declarat că este „mândru” că a fost ales şi că poate contribui „la furnizarea de electricitate fiabilă, cu emisii reduse de carbon”, potrivit preşedintelui Arabelle Solutions, Catherine Cornand, citată într-un comunicat de presă.

Polonia intenţionează  să construiască  trei centrale nucleare, fiecare cu trei reactoare, cu o capacitate totală maximă de 15 GW, ceea ce ar reprezenta aproximativ 30% din mixul energetic al ţării.

