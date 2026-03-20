Proiectul ALFRED (Advanced Lead-cooled Fast Reactor European Demonstrator) reprezintă una dintre cele mai ambițioase inițiative de cercetare din domeniul energiei nucleare de generație a IV-a, la nivel global. O inițiativă care are ca obiectiv dezvoltarea unor reactoare mai sigure, mai eficiente și cu o cantitate redusă de deșeuri radioactive. România joacă un rol central în această cursă tehnologică europeană, și urmează să găzduiască infrastructura de testare necesară pentru demonstrarea fiabilității răcirii cu plumb topit, o tehnologie superioară față de cele clasice

Centrul acestui efort de cercetare se află la Mioveni, unde a fost construită o instalație experimentală de tip „piscină”, considerată în prezent cea mai mare din lume. Cu o capacitate de a gestiona aproape 900 de tone de plumb topit, această platformă permite simularea condițiilor din interiorul unui viitor reactor, și va oferi cercetătorilor datele critice necesare pentru validarea sistemelor de siguranță și a fiabilității tehnologiei.

Dincolo de componenta științifică, proiectul poziționează România ca partener strategic într-un consorțiu european de elită, alături de Italia și Belgia. Această colaborare oferă țării noastre statutul de coproprietar al unei tehnologii de vârf, care deschide calea către exportul de expertiză și energie, dar și către crearea unui hub regional de excelență care să atragă tinerii ingineri către un domeniu aflat într-o plină expansiune.

În interviul care urmează, discutăm cu Cătălin Ducu, Conferențiar universitar și Director de Strategie și Dezvoltare în cadrul RATEN despre stadiul actual al instalațiilor, mecanismele de finanțare și colaborare internațională, precum și despre perspectivele economice ale implementării reactoarelor mici modulare (SMR) în sistemul energetic național și european.

Principalele idei discutate:

Vrem să studiem interacțiunea dintre abur și plumb și, totodată, să observăm toate aceste comportamente ale plumbului topit în timpul funcționării unui viitor reactor. Vasul principal este cea mai mare instalație de acest tip din lume, în care vom avea 880 de tone de plumb topit pentru a realiza experimentele menționate și multe altele. În acest moment, instalația este realizată în proporție de 98%.

Infrastructura pe care o dezvoltăm este una majoră de cercetare și demonstrare la nivel european. Va trebui să o introducem într-un circuit economic, punând-o la dispoziția partenerilor europeni sau din orice stat care dorește să acceseze această infrastructură pe bază de contracte economice. Vorbim de un regim dual de exploatare, o modalitate recomandată în Europa pentru toate infrastructurile majore de cercetare-dezvoltare.

În cadrul acestei infrastructuri nu vorbim de deșeuri nucleare, pentru că nu utilizăm combustibil nuclear

Pentru viitorul reactor de Generație IV bazat pe tehnologia LFR (Lead-cooled Fast Reactor), deșeurile rezultate vor fi în cantități mult mai reduse și vor fi bogate în izotopi radioactivi cu timpi de viață mai scurți. Strategia noastră, nu doar ca țară, ci ca civilizație, este că aceste deșeuri pot fi „arse” în continuare peste o perioadă lungă de timp, constituind combustibil pentru alte tehnologii ce vor putea fi dezvoltate în viitor.

Consorțiul din care facem parte, consorțiul FALCON (EGELS/GER), este un parteneriat european care își propune să dezvolte un reactor comercial, ELFR-300 (European Lead Fast Reactor). La ora actuală, prin modul în care am creat consorțiul, suntem coproprietari ai acestei tehnologii alături de Belgia și Italia.

Faptul că noi am reușit să atragem fonduri și să realizăm această infrastructură majoră ne poziționează în prim-planul consorțiului, deoarece această contribuție va fi valorizată direct în dreptul de proprietate.

Procentul de proprietate pe care România îl va avea la final asupra viitorului reactor comercial cu siguranță va fi peste 25%

Vom fi creatori și deținători de tehnologie și vom avea toate drepturile să exportăm această marcă proprie. Va fi o marcă europeană, dar cu o contribuție românească semnificativă.

Conceptul de SMR (Small Modular Reactor) are o limită: sunt considerate reactoare mici și modulare toate cele care au o putere sub 300 de megawați electrici. Dacă vrem să rămânem în categoria SMR, trebuie să-l proiectăm la 300 MWe.

Nu excludem nici piața industrială, deoarece avantajele acestui reactor sunt multiple: poate genera căldură urbană, abur industrial sau producție de hidrogen mai ieftin și cu o eficiență mai ridicată.

Proiectele nucleare sunt, în general, scumpe, însă au avantaje majore față de alte tipuri de proiecte energetice

Consorțiul sau furnizorul construiește reactorul, îl operează și îl exploatează o perioadă, să zicem jumătate din durata sa de viață, după care îl poate lăsa comunității locale în regim gratuit de exploatare. Pot fi gândite tot felul de mecanisme financiare; cred că doar imaginația ne poate sta în cale.

Pentru ALFRED, demonstratorul de 125 MWe (megawați electrici), aceasta fiind puterea pe care ne-o propunem, costul este estimat undeva la 2 miliarde de dolari.

la nivelul consorțiului european am semnat deja un acord de colaborare cu o altă companie puternică din Europa, este vorba despre newcleo, alături de care am convenit să ne unim eforturile pentru dezvoltarea tehnologiei. Există discuții în fază incipientă și cu alte grupuri din Suedia sau chiar din Elveția, care își propune să reia programul nuclear.

Trăim un moment interesant, o „renaștere” a domeniului nuclear la nivel global

Faptul că și în Germania a început să se pună problema reîntoarcerii la energia nucleară este un semnal important. Italia, de asemenea, face eforturi considerabile pentru a reintroduce programul nuclear în politica lor de dezvoltare. Avem mulți potențiali parteneri, iar piața este extrem de importantă, fiind vorba despre un business de anvergură.

Apartenența la această familie europeană ne sporește puterea pe piață. Sigur că în orice parteneriat fiecare membru își apără, în primul rând, propriul interes; este o luptă continuă pentru poziționare. Partenerii noștri sunt experți în acest joc, dar cred că și noi facem față cu brio provocării.

Avem o instalație care, acum câțiva ani, părea imposibil de realizat în România. Se spunea că nu avem capacitate tehnologică, bani sau specialiști. Iată că am reușit, valorificând un complex interesant de împrejurări. Când vom finaliza întreaga infrastructură ALFRED, România va deveni poate cel mai important hub european, dacă nu chiar mondial, pentru tehnologia LFR.

Majoritatea tinerilor aleg viitorul, iar noi trebuie să le oferim un orizont realizabil, nu unul utopic. Ce-i poți oferi mai mult unui tânăr decât predictibilitate și un viitor palpabil? Îi poți spune: „Vino și vezi ce am construit deja și imaginează-ți unde poți ajunge de acum înainte”.