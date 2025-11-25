O companie vrea să construiască un reactor de fuziune pe o navă maritimă / Un prototip este în lucru pentru instalare

Justin Cohen, CEO-ul Maritime Fusion, susține că este pe cale de a instala un reactor de fuziune pe o barcă. Odată instalat, dispozitivul promite să furnizeze cantități mari de energie curată dintr-o sursă abundentă și extrem de greu epuizabilă: apa. TechCrunch relatează că, datorită avansurilor tehnologice, energia de fuziune este mai aproape ca niciodată să devină o realitate.

Diferența dintre fisiune și fuziune

Este important de realizat distincția dintre fisiune și fuziune, când vorbim despre energie. Un reactor de fisiune funcționează prin inițierea și menținerea unei reacții în lanț a fisiunii nucleare, care constă în divizarea nucleelor atomice grele (cum ar fi uraniul-235) în nuclee mai mici, eliberând astfel o cantitate mare de energie sub formă de căldură.

Acești neutroni eliberați în timpul fisiunii lovesc alte nuclee fisionabile, menținând reacția în lanț. Pentru ca reacția să fie controlată și stabilă, reactorul include un moderator (apă, apă grea sau grafit) care încetinește neutronii rapizi, facilitând producerea unei noi fisiuni, și bare de control (din bor sau cadmiu) care absorb neutronii în exces pentru a regla viteza reacției.

În schimb, fuziunea nucleară reprezintă unirea a două nuclee ușoare (de obicei izotopi de hidrogen) pentru a forma un nucleu mai greu (de regulă heliu) și a elibera energie foarte mare. Procesul eliberează energie pentru că masa finală a produselor este mai mică decât suma reactanților. Diferența se transformă în energie după formula lui Einstein (E=mc2).

Sectorul civil a mai cochetat cu navele nucleare în trecut

Instalarea unui reactor pe o navă nu este neapărat nerezonabilă. Astăzi, submarine și portavioane alimentate de reactoare de fisiune nucleară patrulează în mod obișnuit pe mări. Acestea sunt silențioase, puternice și pot funcționa zeci de ani înainte de a avea nevoie de realimentare. Sectorul civil a cochetat cu ideea navelor de marfă cu propulsie nucleară încă din anii 1960 și 1970.

Fuziunea promite să ofere navelor capacități similare, dar fără preocupări legate de topiri, proliferare sau radiații. Deocamdată, sectorul s-a concentrat pe construirea primelor reactoare pe uscat.

„Sunt destul de sigur că suntem primii oameni care au analizat cu adevărat cum ar fi să punem un tokamak pe o navă”, a spus Justin Cohen, CEO-ul Maritime Fusion.

Dacă fuziunea va da roade, atunci saltul Maritime către mări ar pune-o în fruntea curbei. În plus, susține Cohen, ar putea fi de fapt mai ușor din punct de vedere comercial să începi pe mare.

Prima lor centrală va dezvolta 30 MW de energie electrică

Primele centrale electrice cu fuziune nu vor fi ieftine și va dura ceva timp până când costurile lor vor scădea. Pe mare, economia arată diferit. Amoniacul și hidrogenul sunt doi concurenți de frunte care ar putea înlocui motorina și combustibilul bunker pe navele de marfă, dar sunt încă destul de scumpe.

Maritime Fusion a început să asambleze cabluri supraconductoare de înaltă temperatură (HTS) din banda pe care o cumpără de la furnizori, care sunt în majoritate companii japoneze, a spus Cohen. Aceste cabluri vor forma în cele din urmă baza magneților puternici de care tokamak-ul va avea nevoie pentru a confina plasma necesară reacțiilor de fuziune.

Ele vor fi vândute și altor companii pentru a genera venituri pe măsură ce Maritime își dezvoltă centrala electrică, a spus el. Start-up-ul se așteaptă ca prima sa centrală electrică, numită Yinsen, să genereze aproximativ 30 de megawați de energie electrică.