O nouă generație de celule solare ar putea colecta lumina din interior pentru dispozitive fără baterii

O echipă internațională de cercetători condusă de University College London (UCL) a dezvoltat o nouă generație de celule solare, capabile să transforme eficient lumina din interior în energie electrică. Descoperirea ar putea permite dispozitivelor precum tastaturi, telecomenzi, alarme și senzori să funcționeze fără baterii, anunță TechXplore

Tehnologia se bazează pe perovskit, un material folosit tot mai des în panourile solare de exterior. Spre deosebire de siliciul tradițional, perovskitul poate fi ajustat pentru a absorbi optim lungimile de undă specifice luminii artificiale din interior.

Problema până acum era că structura cristalină a perovskitului conține defecte microscopice, numite „capcane”, care blochează electronii și reduc eficiența, accelerând degradarea celulelor.

O combinație chimică inovatoare

În studiul publicat în revista Advanced Functional Materials, cercetătorii descriu cum au folosit o combinație de substanțe chimice, inclusiv clorură de rubidiu, pentru a uniformiza creșterea cristalelor și a reduce aceste „capcane”. Alte două substanțe au stabilizat ionii de iod și brom, fapt care previne degradarea în timp.

„Miliarde de dispozitive cu consum redus de energie depind de schimbarea bateriilor, o practică nesustenabilă”, a declarat dr. Mojtaba Abdi Jalebi, coordonatorul studiului. „Celulele noastre solare de interior pot colecta mult mai multă energie decât cele comerciale și sunt mai rezistente”.

Eficiență-record și durabilitate sporită

Noile celule au atins un randament de 37,6% în transformarea luminii de interior (1.000 lux, echivalentul unui birou bine luminat) în electricitate, un record mondial pentru acest tip de dispozitiv.

În testele de durabilitate, după 100 de zile, celulele și-au păstrat 92% din performanță, comparativ cu 76% la modelele obișnuite. Chiar și în condiții extreme, 300 de ore de lumină intensă la 55°C, eficiența a rămas la 76%, față de 47% la probele de control.

Spre producția de masă

Cercetătorii discută deja cu parteneri industriali pentru a trece la producția pe scară largă. Perovskitul are avantajul costurilor reduse, folosind materiale abundente pe Pământ și procese simple, similare tipăririi ziarelor.

„Aceasta ar putea fi cheia pentru alimentarea dispozitivelor IoT direct din lumina ambientală, fără cabluri și fără baterii”, au subliniat autorii studiului.