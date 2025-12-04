Divizia de tehnologie de mediu a contractorului austriac Strabag a fost selectată de compania germană de utilități MVV pentru a construi cea mai mare pompă de căldură care va utiliza apa unui râu din lume, potrivit PV Magazine.

Pompa de căldură va fi cel mai mare sistem de acest tip din lume

Proiectul de 162 MW dezvoltat de compania germană de utilități va utiliza apa din fluviul Rin ca sursă de căldură și se preconizează că va genera căldură cu temperaturi de până la 130 °C. Pompa de căldură de mare capacitate va conține două module individuale, fiecare cu o putere de 82,5 MW.

Dezvoltatorii intenționează să construiască pompa de căldură industrială la o centrală electrică pe cărbune de 2,1 GW situată în Mannheim, în landul german Baden-Württemberg, din sudul țării.

Proiectul este finanțat de programul federal german pentru rețele de încălzire eficiente

Proiectul în valoare de 200 de milioane de euro (231,4 milioane de dolari) este finanțat de programul federal german de finanțare pentru rețele de încălzire eficiente (BEW).

„Pompa de căldură la scară largă va cuprinde două module individuale, fiecare cu o putere de 82,5 MW”, a declarat Strabag într-un comunicat. „Acestea vor utiliza apa din Rin ca sursă de căldură, generând căldură pentru district cu temperaturi de până la 130 °C prin intermediul agentului frigorific natural izobutan. Lucrările de construcție sunt programate să înceapă la mijlocul anului 2026”.

Se preconizează că sistemul va începe să funcționeze comercial în iarna anului 2028. MVV Energie AG a construit deja o pompă de căldură de 20 MW alimentată de Rin în același oraș în 2023.

Cum funcționează pompa de căldură

Compania de utilități a precizat că apa râului Rin din Mannheim are o temperatură de până la 25 °C vara și de numai aproximativ 5 °C iarna. Această energie termică este suficientă pentru a evapora agentul frigorific din pompa de căldură și pentru a reduce temperatura apei râului Rin cu aproximativ 2 °C până la 5 °C. Agentul frigorific natural izobutan se lichefiază și se dilată din nou în schimbătorul de căldură. Apoi se răcește și absoarbe energia termică din apa râului la o temperatură scăzută pentru a reporni un nou ciclu.

Căldura generată de vaporii agentului frigorific este transferată apei din sistemul de încălzire centralizată a orașului prin condensare într-un schimbător de căldură, producând apă caldă menajeră.

Această instalație marchează al doilea proiect al Strabag privind pompele de căldură la amplasamentul Grosskraftwerk Mannheim AG (GKM), consolidând implicarea companiei în infrastructura de încălzire regenerabilă la scară largă.

Compania de utilități mai construiește un sistem de încălzire în aceeași locație

În plus față de pompa de căldură, MVV intenționează să construiască un sistem post-încălzitor de încălzire centralizată pregătit pentru a folosi hidrogen la aceeași locație. Această unitate va funcționa în anumite perioade ale anului pentru a ridica temperatura apei la nivelurile necesare rețelei, îmbunătățind flexibilitatea sistemului și eficiența sezonieră. Integrarea tehnologiei hidrogenului permite, de asemenea, o potențială adaptare viitoare, pe măsură ce combustibilii mai curați devin mai larg disponibili.

Directorul tehnic al companiei de utilități, dr. Hansjörg Roll, a declarat: „Datorită energiei provenite din tratarea termică a deșeurilor, centralei noastre combinate de căldură și energie electrică pe bază de biomasă și primei pompe de căldură cu sursă fluvială, suntem deja în măsură să acoperim aproape 50 % din necesarul nostru de încălzire urbană din surse regenerabile. Noua pompă de căldură cu sursă fluvială este programată să intre în funcțiune în iarna anului 2028, furnizând căldură ecologică. Pentru a realiza decarbonizarea completă, planificăm, de asemenea, o pompă de căldură suplimentară cu sursă fluvială și utilizarea potențialului geotermal al regiunii.”

Se preconizează că viitoarea instalație va juca un rol cheie în obiectivele de sustenabilitate pe termen lung ale MVV. Combinația dintre căldura provenită din râuri, tehnologia hidrogenului și resursele geotermale potențiale evidențiază integrarea crescândă a soluțiilor regenerabile în încălzirea centralizată. Odată finalizat, sistemul va contribui în mod semnificativ la eforturile regionale de tranziție energetică și va oferi un model pentru viitoarele proiecte de încălzire cu emisii reduse din întreaga Europă.