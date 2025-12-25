Reformele recente din piața de electricitate a Chinei și creșterea rapidă a centrelor de date la nivel global alimentează un nou boom al bateriilor pentru stocarea energiei. Evoluția consolidează poziția dominantă a producătorilor chinezi într-un sector esențial pentru tranziția energetică.

Estimările din industrie arată că livrările globale de celule litiu-ion pentru stocarea energiei realizate de companii chineze ar putea crește cu aproximativ 75% în acest an. În paralel, China a exportat baterii pentru stocare și vehicule electrice în valoare de peste 65 de miliarde de dolari, confirmând rolul central al țării în lanțul global de aprovizionare, potrivit Reuters.

Cerere internă și internațională în creștere

Creșterea este susținută de mai mulți factori. În China, extinderea accelerată a capacităților de energie regenerabilă și dezvoltarea centrelor de date, inclusiv a celor dedicate inteligenței artificiale, cresc nevoia de soluții de stocare. La nivel internațional, investițiile în centre de date, modernizarea rețelelor electrice din Europa și proiectele de energie regenerabilă din Orientul Mijlociu stimulează cererea.

„Acești producători de top de celule pentru stocarea energiei se confruntă cu o cerere care depășește capacitatea curentă de producție. Mulți dintre ei lucrează practic în două schimburi pentru a face față cererii”, a declarat Cosimo Ries, analist la Trivium China, care descrie evoluția drept una dintre cele mai mari surprize ale anului în sectorul energetic chinez.

Prognoze optimiste și investiții în creștere

Instituțiile financiare și organizațiile internaționale confirmă trendul. UBS a majorat cu 25% prognoza pentru instalările globale de sisteme de stocare a energiei în 2026. International Energy Agency estimează că investițiile globale în stocarea energiei în baterii vor ajunge la 66 de miliarde de dolari în acest an, în creștere cu 16%.

Deși Tesla este lider pe segmentul sistemelor de stocare a energiei, China domină producția de celule. Toți cei șase mari furnizori globali de celule pentru stocare sunt companii chineze, inclusiv CATL, BYD și EVE Energy.

Rezultate financiare solide pentru producători

Datele raportate de companii reflectă această expansiune. Vânzările EVE Energy în segmentul de stocare a energiei au crescut cu peste 35% în primele trei trimestre ale anului. REPT BATTERO a raportat livrări record în trimestrul al treilea. Pentru marii producători de baterii pentru vehicule electrice, stocarea energiei reprezintă încă o parte mai mică din venituri, dar ponderea este în creștere.

Centrele de date din SUA, un factor-cheie

Cererea din Statele Unite este tot mai strâns legată de dezvoltarea centrelor de date pentru inteligență artificială. „Asocierea energiei solare cu stocarea a devenit practic singura soluție pentru a satisface nevoile de energie ale centrelor de date AI din SUA”, a declarat analistul UBS Yishu Yan. El a subliniat că producția de energie de bază din SUA nu este așteptată să crească semnificativ în următorii ani.

Totuși, producătorii chinezi se confruntă cu riscuri legate de restricțiile impuse de SUA asupra proiectelor care beneficiază de credite fiscale și implică „entități străine de interes”, categorie în care este inclusă și China.

Politici interne decisive în China

Pe plan intern, schimbările de politică au un impact major. Exporturile totale de baterii ale Chinei au depășit 66 de miliarde de dolari în primele zece luni ale anului, iar bateriile au devenit cel mai valoros export chinez din domeniul tehnologiilor curate.

China deține aproximativ 40% din capacitatea globală de stocare a energiei în baterii. Mult timp, o parte din această capacitate a fost neprofitabilă. Reformele introduse în luna iunie, care obligă noile proiecte să vândă energia prin mecanisme de piață, schimbă însă această situație.

În paralel, guvernul chinez a lansat un plan de circa 35 de miliarde de dolari pentru aproape dublarea capacității de stocare în baterii până în 2027. Mai multe provincii au introdus tarife de capacitate și alte forme de sprijin. Analiștii descriu acest pachet de măsuri drept cea mai importantă schimbare de politică pentru stocarea energiei din ultimul deceniu.