Aproape jumătate dintre români (46,3%) ar investi în baterii pentru stocarea energiei „verzi” dacă ar primi subvenţii de la stat, în timp ce 9% nu ştiu care sunt avantajele sistemelor de stocare, arată un studiu de specialitate, dat publicităţii vineri, potrivitc Agerpres.

Potrivit cercetării realizată pentru platforma despre-energie.ro, peste 60% dintre respondenţi consideră costul sistemelor de stocare ca fiind principalul impediment în decizia de a-şi cumpăra şi instala unul, deşi proporţia covârşitoare a celor interesaţi consideră că stocarea energiei verzi este foarte importantă.

„Pentru posesorii de sisteme de panouri fotovoltaice (PV), bateriile sunt esenţiale deoarece echilibrează producţia variabilă (stochează surplusul de energie ziua şi îl oferă seara sau noaptea), cresc autoconsumul şi reduc factura, asigură independenţă şi siguranţă, sprijină reţeaua electrică (reduc supratensiunile şi ajută la stabilizarea sistemului) şi pregătesc viitorul energetic (permit participarea la pieţe de flexibilitate şi servicii energetice inteligente)”, notează realizatorii studiului.

Aproape 9% dintre respondenţi declară că nu au informaţii despre importanţa şi avantajele instalării unui sistem de stocare a energiei electrice cu baterii, iar 24,3% spun că nu deţin un spaţiu adecvat pentru instalare.

Referitor la decizia de a investi într-un sistem de stocare, aceasta ar fi în principal influenţată de finanţarea de la stat prin programe guvernamentale, după cum indică 46,3% dintre cei chestionaţi.

De asemenea, economiile la factură ar constitui un impuls pentru 30% dintre respondenţi, iar pentru 19% unul dintre marile câştiguri este independenţa faţă de reţeaua de distribuţie a energiei electrice.

Bugetul estimat pentru un sistem complet, format din panouri fotovoltaice şi baterii, este sub 5.000 de euro pentru 41% dintre participanţii la studiu, în vreme ce 37% au calculat un buget cuprins între 5.000 şi 10.000 de euro. Alţi circa 14% indică o sumă necesară între 10.000 şi 15.000 de euro, iar aproape 8% se gândesc că ar avea nevoie de peste 15.000 de euro.

Cercetarea sociologică a fost realizată de Sondaje Marketing Relaţii Publice SRL pentru platforma despre-energie.ro, un proiect al E.ON şi Delgaz Grid, în perioada 15 – 24 octombrie 2025, pe un eşantion de 1.052 de utilizatori online, cu o marjă de eroare de +/-3%.

Platforma despre-energie.ro, un proiect susţinut de companiile E.ON şi Delgaz Grid, a fost lansată în anul 2020 cu obiectivul de a deveni, pentru consumatorii de electricitate şi gaze, una dintre principalele surse de informare şi, în acelaşi timp, de explicare, într-un limbaj clar şi accesibil, a evoluţiilor relevante şi de impact de pe piaţa de energie.