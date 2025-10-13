Top 10 cele mai mari centrale solare din lume, care remodelează viitorul energetic / China și India, în fruntea clasamentului

Odată un vis îndepărtat al energiei curate, energia solară se răspândește acum ca lumina soarelui, vastă și de neoprit. Rânduri lungi de panouri solare vibrează sub soarele deșertului, alimentând regiuni întregi.

Interesting Engineering a realizat un top al celor mai mari 10 centrale solare care sunt efectiv operaționale și produc energie în mod verificabil începând cu 2025. Fără megaproiecte speculative sau pe jumătate construite și fără extinderi planificate. Aceste instalații solare sunt reale, finalizate și reprezintă dovada documentată a tranziției umanității către energia curată.

1. Parcul solar Gonghe Talatan din China – 15.600 MW

China continuă să promoveze extinderea în regiuni precum Qinghai și Xinjiang. Complexul Gonghe / Talatan are deja o capacitate de 15.600 MW și este încă în expansiune.

China se grăbește să construiască noi ferme solare care acoperă sute de kilometri pătrați pentru a îndeplini obiectivele de emisii.

2. Proiectul solar Midong din China – 3.500 MW

În iunie 2024, China a conectat la rețea proiectul solar Midong de 3,5 GW din apropierea orașului Ürümqi din Xinjiang, devenind, la acel moment, cea mai mare centrală fotovoltaică operațională din lume. Instalația se întinde pe un teren deșertic și se estimează că generează aproximativ 6,09 miliarde de kWh anual. Deși unele mass-media și liste agregate susțin că este vorba de 5 GW, surse de încredere precum Reuters și PV Magazine confirmă că cifra oficială este de 3,5 GW. Conform unor surse citate de Interesting Engineering, este în curs de realizare o capacitate suplimentară și o extindere de 9,35.

3. Parcul solar Bhadla din India – 2.245 MW

Situat în deșertul Thar, Rajasthan, parcul solar Bhadla este cel mai mare parc solar din India și unul dintre cele mai mari parcuri solare operaționale din lume, cu o capacitate instalată de 2.245 MW. A fost construit în etape (I-IV) începând din 2015 și a fost pus în funcțiune complet până în 2020. Ocupă aproximativ 56 km² și beneficiază de o radiație solară ridicată, ceea ce îl face un proiect strategic de energie curată pentru ambițiile Indiei. Există extinderi și subproiecte mai mici, cum ar fi o centrală AMPIN de 100 MW în zona parcului, dar cifra de bază de 2.245 MW este stabilă.

4. Parcul solar Huanghe din China – 2.200 MW

Huanghe Hydropower / Hainan (Gonghe) Solar Park din provincia Qinghai are o capacitate operațională de 2.200 MW. Este dezvoltat în mai multe etape și face parte din scheme complementare solare-hidro mai mari. Situl este adesea citat în compilațiile „cele mai mari ferme solare” datorită stării sale operaționale stabile. Există planuri de integrare a unor extinderi eoliene sau solare suplimentare, de exemplu, ca parte a complexului mai larg Gonghe / Talatan, dar cifra de 2.200 MW se referă la partea solară confirmată și pusă în funcțiune.

5. Pavagada Shakti din India – 2.050 MW

Pavagada Solar Park (districtul Tumkur, Karnataka) este o centrală mare conectată la rețea, cu o capacitate de 2.050 MW, pusă în funcțiune în mare parte până în 2019. Guvernul statului și mai mulți dezvoltatori independenți au dezvoltat proiectul în cadrul unei strategii de „închiriere de terenuri virane / parc solar”. Unele surse menționează propuneri de extindere suplimentară la 3 GW, dar acestea nu sunt încă confirmate pe deplin.

6. Centrala fotovoltaică Al Dhafra din Emiratele Arabe Unite – 2.000 MW

Proiectul Al Dhafra Solar PV din Abu Dhabi a atins capacitatea maximă de funcționare în iunie 2023, cu o putere nominală de 2,0 GW (2.000 MW). Este considerat pe scară largă cea mai mare centrală solară fotovoltaică din lume situată într-un singur loc, ceea ce înseamnă că nu este un complex agregat. Instalația se întinde pe aproximativ 20 km² de teren deșertic în apropierea Abu Dhabi și utilizează aproape patru milioane de panouri bifaciale. Se preconizează că va furniza energie electrică pentru aproximativ 200.000 de locuințe și va reduce emisiile de CO₂ cu 2,4 milioane de tone pe an.

7. Parcul solar Benban din Egipt – 1.650 MW

Parcul solar Benban, situat în guvernoratul Aswan, este complexul fotovoltaic emblematic al Egiptului, cu o capacitate operațională de 1.650 MW și o putere maximă combinată de 1,8 GW. Proiectul cuprinde 41 de centrale solare individuale conectate la o infrastructură/rețea comună. A fost pus în funcțiune în totalitate în jurul anului 2019 și este considerat cea mai mare instalație solară din Africa la această scară. Extinderea viitoare a complexului poate fi discutată în cadrul planificării locale, dar nu există dovezi solide și larg acceptate privind o nouă capacitate majoră peste nucleul de 1.650 MW.

8. Parcul solar Tengger Desert din China – 1.547 MW

Despre parcul solar Tengger Desert, situat în Ningxia, regiunea Mongolia Interioară, este relatat în mod obișnuit că are o capacitate de 1.547 MW și este complet operațional. Datele privind capacitatea sa sunt relativ stabile, deoarece este un proiect mai matur. Este adesea inclus în listele „celor mai mari ferme solare” la nivel global și este mai puțin controversat în ceea ce privește verificarea decât multe mega-complexe mai noi.

9. Parcul solar ultra mega NP Kunta din India – 1.500 MW

Parcul solar ultra mega NP Kunta (cunoscut și sub numele de Ananthapuram) din Andhra Pradesh are o capacitate de 1.500 MW și este operațional. Cu toate acestea, situl apare mai rar în listele internaționale de top ale parcurilor solare, ceea ce sugerează că, deși capacitatea sa este menționată, verificarea este mai slabă decât în cazul celorlalte menționate mai sus. Multe surse îl includ în lista „parcurilor solare ultra mega” din India, cu planuri și funcționare parțială. Este posibil ca acest loc să aibă și adăugiri sau modernizări mai recente, dar cifra de 1.500 MW este cea mai des citată.

10. Noor Abu Dhabi, Sweihan – 1.117 MW

Cunoscută și sub numele de Noor Abu Dhabi sau Sweihan Solar Plant, această instalație fotovoltaică are o capacitate de 1.117 MW și a început să funcționeze în 2019. Uneori este denumită ca fiind cea mai mare centrală solară cu un singur amplasament la momentul punerii în funcțiune. Centrala are 3,2 milioane de panouri și le curăță folosind un sistem robotizat, fără apă. Deși centrale mai noi și mai mari au depășit-o, Noor Abu Dhabi rămâne o instalație solară importantă, documentată în mod fiabil.

Unul dintre cele mai importante proiecte solare din lume include și parcul solar Mohammed bin Rashid (MBR) din Dubai, Emiratele Arabe Unite. Deși capacitatea sa finală planificată este mult mai mare (câteva GW), capacitatea operațională confirmată în prezent este de aproximativ 1.013 MW, sau puțin mai mult, în funcție de ultimele faze puse în funcțiune. Mulți îl listează ca având 2.620 MW, dar este probabil ca această cifră să includă fazele planificate sau în construcție. Acest parc are o capacitate de producție planificată de 5.000 MW până în 2030, cu investiții totale de 50 de miliarde de dirhami emiratezi. După finalizare, se estimează că va economisi peste 6,5 milioane de tone de carbon.

O nouă categorie de megaproiecte solare este pe cale să apară

Megaproiectele solare sunt mai mult decât o listă statică „top 10”, iar aceasta este doar o imagine de moment, care reflectă cele mai mari centrale solare care sunt deja operaționale și furnizează energie în mod verificabil în 2025. Cu toate acestea, scena energetică se schimbă rapid. Multe dintre aceste proiecte gigantice sunt deja în curs de extindere și apare o nouă generație de parcuri solare și hibride cu adevărat masive, care ar putea rearanja complet clasamentul.

Unul dintre cele mai îndrăznețe dintre acestea este Khavda (Gujarat Hybrid Renewable Energy Park) din India. Planificat pentru o capacitate totală de 30 GW, combinând energia solară și eoliană (26 GW solar + 4 GW eolian) pe 72.600 de hectare de teren. Acesta are ca obiectiv alimentarea cu energie a 18 milioane de locuințe și reducerea cu zeci de milioane de tone a emisiilor de CO2. Până în martie 2024, Adani Green Energy a pus deja în funcțiune 1.000 MW din acest parc. Finalizarea construcției este prevăzută pentru perioada 2026-2029.

Multe dintre companiile din top 10 actual vor continua să se extindă, în timp ce noi jucători vor intra direct în top. De exemplu, Khavda ar putea deveni noul punct de referință la nivel mondial, iar mega-expansiunile continue ale Chinei ar putea duce la construirea de centrale cu o capacitate de peste 20 GW. Lista actuală a giganților ar putea părea ciudată peste un deceniu. Cursa către o scară din ce în ce mai mare este departe de a se fi încheiat, ci abia intră în faza cea mai interesantă.