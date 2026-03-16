Cercetători de la CERN pregătesc primul experiment din lume privind transportul de antimaterie în afara laboratorului în care este produsă.

Testul, programat pentru sfârșitul acestei luni, presupune deplasarea unui camion care va transporta un dispozitiv de aproximativ o tonă ce conține o cantitate extrem de mică de antimaterie, relatează The Guardian.

Transportul va avea loc inițial într-un test de aproximativ 20 de minute în jurul campusului CERN de lângă Geneva.

Dacă experimentul va reuși și antimateria va rămâne intactă, cercetătorii speră să poată transporta ulterior materialul către alte laboratoare pentru experimente de precizie.

Antimateria este considerată una dintre cele mai fragile forme de materie cunoscute. Atunci când intră în contact cu materia obișnuită, particulele se anihilează reciproc și se transformă în energie pură. Din acest motiv, manipularea și stocarea ei necesită condiții extrem de stricte.

„O întrebare fundamentală pe care vrem să o înțelegem este de unde a venit materia. Și apoi, dacă știi despre antimaterie, este firesc să te întrebi: de ce nu este aici?”, spune Christian Smorra, fizician în cadrul experimentului BASE de la CERN.

Cantitatea transportată în test va fi însă minusculă: aproximativ 1.000 de particule de antimaterie, cu o masă totală estimată la o miliardime dintr-o trilioană de gram.

Chiar dacă izolarea ar ceda și antimateria ar intra în contact cu materia obișnuită, energia eliberată ar fi atât de mică încât nu ar produce niciun efect periculos.

Conceptul de antimaterie a fost prezis în 1928 de fizicianul Paul Dirac, care a combinat teoria cuantică cu relativitatea specială formulată de Albert Einstein.

Conform modelului său, fiecare particulă are o antiparticulă identică, dar cu sarcină electrică opusă.

Prima antiparticulă, pozitronul, a fost detectată în 1932 de fizicianul Carl Anderson, cercetare care i-a adus ulterior Premiul Nobel.

Potrivit modelelor cosmologice actuale, Big Bang ar fi produs cantități egale de materie și antimaterie. În mod normal, acestea ar trebui să se anihileze reciproc, transformându-se în energie.

Totuși, universul observabil este alcătuit aproape exclusiv din materie, iar explicația pentru acest dezechilibru rămâne una dintre marile enigme ale fizicii.

Pentru a studia aceste diferențe subtile, cercetătorii vor să transporte antimateria către alte laboratoare, unde pot fi realizate măsurători mult mai precise decât în apropierea acceleratoarelor de particule.

Un astfel de laborator este pregătit la Heinrich Heine University Düsseldorf, unde cercetătorii dezvoltă un dispozitiv capabil să primească antiprotoni transportați de la CERN.

Drumul dintre cele două locații ar putea dura aproximativ 10 ore, timp în care antimateria trebuie păstrată în condiții de vid ultra-ridicat și la temperaturi de aproximativ –269 °C.

Pentru a preveni contactul cu materia obișnuită, antiprotonii sunt menținuți în centrul unei camere criogenice cu ajutorul unor câmpuri magnetice și electrice puternice.

Sistemul este proiectat astfel încât să reziste la vibrațiile și șocurile care pot apărea în timpul transportului.

„Dacă vrem să facem experimente cu antiprotoni în alte locuri, trebuie să demonstrăm că îi putem transporta în siguranță. Acesta este primul pas”, spune Smorra.