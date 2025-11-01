Cele două tipuri de alimente ultraprocesate care dăunează cel mai mult creierului, prezentate într-un nou studiu

Cercetătorii de la Virginia Tech au identificat cele mai nocive alimente ultraprocesate pentru sănătatea creierului: carnea ultraprocesată și băuturile îndulcite cu zahăr, transmite ScienceAlert.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În timp ce studiile anterioare au asociat, în general, alimentele ultraprocesate cu probleme de sănătate precum obezitatea, diabetul și bolile cardiovasculare, acest nou studiu a comparat în mod specific categorii distincte pentru a determina care dintre ele cauzează declinul cognitiv.

Folosind date din studiul „University of Michigan Health and Retirement Study”, oamenii de știință au urmărit peste 4.750 de rezidenți americani cu vârsta de 55 de ani sau mai mult timp de până la șapte ani, evaluându-le starea cognitivă la fiecare doi ani. Rezultatele au fost îngrijorătoare, în special pentru cei care consumau o porție suplimentară din principalele alimente dăunătoare.

Persoanele care consumau zilnic cel puțin o porție suplimentară de produse animale ultraprocesate (de exemplu, carne procesată) prezentau un risc cu 17% mai mare de a dezvolta probleme cognitive. În cazul băuturilor zaharoase, precum sucurile și ceaiurile reci, o porție suplimentară zilnică a fost asociată cu o creștere de 6% a riscului cognitiv.

Interesant este faptul că studiul a constatat că consumul total de alimente ultraprocesate nu era asociat în mod semnificativ cu un risc crescut de tulburări cognitive. Nici alte alimente din categorie – precum grăsimile tartinabile, dulciurile, gustările sărate, alimentele pe bază de cereale și lactate sau mâncărurile gata preparate – nu erau asociate cu un risc crescut.

Această cercetare evidențiază o cale clară, deși dificilă, de protecție. „Sunt lucruri pe care le poți schimba… Este vorba de moderație și de a fi rezonabil și echilibrat în alegerile alimentare”, spune Brenda Davy, coautoarea studiului.

Având în vedere că atât adulții tineri, cât și cei în vârstă obțin peste jumătate din caloriile zilnice din alimente ultraprocesate, autorii propun intervenții în domeniul sănătății, cum ar fi cursuri de gătit, pentru a le oferi oamenilor abilitățile necesare pentru a face alegeri mai bune.

„Una este să urmezi o dietă, dar alta este să le oferi [oamenilor] abilitățile de gătit necesare pentru a pregăti acea dietă”, a declarat Ben Katz, cercetător în domeniul dezvoltării umane.

Mesajul studiului este clar: reducerea consumului de carne foarte procesată și băuturi zaharoase este esențială pentru protejarea creierului.