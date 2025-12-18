Germania, Regatul Unit şi Franţa sunt ţările cele mai dinamice din Europa în ceea ce priveşte numărul de depuneri de brevete asociate cu tehnologiile cuantice, tehnologii emergente promiţătoare, potrivit unui studiu publicat miercuri de Oficiul European al Brevetelor (OEB), informează AFP, transmite Agerpres.

Semn al emergenţei acestor tehnologii în domeniul cercetării mondiale, numărul familiilor internaţionale de brevete (IPF) – toate cererile de brevete depuse în mai multe ţări pentru aceeaşi invenţie – a crescut de cinci ori în ultimii 10 ani în acest sector, precizează raportul.

Inventatorii din lumea întreagă au generat aproximativ 9.740 de familii internaţionale de brevete în domeniul cuantic între 2005 şi 2024. Statele Unite se află în frunte (3.330 de brevete), devansând Uniunea Europeană (1.604), Japonia (1.519), China (947) şi Coreea de Sud (782).

În aceeaşi perioadă, Franţa a generat 334 de familii de brevete, fiind în spatele Regatului Unit (447) şi al Germaniei (534).

Tehnologia cuantică, aflată încă la primii săi paşi, ar putea revoluţia în special informatica, sporind în mod exponenţial viteza de calcul a maşinilor.

„Lucruri de o foarte mare complexitate, care necesită analiza unui număr mare de factori sau de parametri într-o perioadă foarte scurtă, sunt un factor de limitare pentru computerele actuale”, a explicat Gilles Requenna, director de cercetare a brevetelor în cadrul OEB.

„Or, acest lucru este ceva pe care computerul cuantic poate să îl facă: puterea lui de calcul este de 10.000 sau chiar de 100.000 de ori mai mare decât a celor pe care le cunoaştem în prezent”, a continuat el.

Aplicaţiile potenţiale sunt imense, în industrie, sănătate sau optimizarea reţelelor de energie şi de transport.

La cursa de construire unui computer cuantic comercial, considerat următoarea frontieră a tehnologiei, participă mari grupuri din industria tehnologiilor şi companii specializate.

La nivel mondial, primii cinci deponenţi de IPF-uri cuantice în perioada 2005-2024 sunt giganţii IBM, LG, Toshiba, Intel şi Microsoft, potrivit raportului.

Companii europene, precum IQM Finland şi cea germană Robert Bosch figurează, de asemenea, printre primii deponenţi de brevete în acest domeniu. În Franţa, OEB menţionează în principal start-upurile Pasqal şi C12.

„Europa are un ecosistem vibrant, cu companii pregătite să se poziţioneze în bătălia globală pentru tehnologia cuantică”, a declarat Gilles Requena, care insistă asupra necesităţii „de a dezvolta campioni europeni” prin finanţări suficiente.

„Este o chestiune care ţine de suveranitate”, a subliniat acelaşi expert, invitându-i pe europeni „să nu rateze acest tren tehnologic”.