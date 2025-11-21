Un studiu realizat de Centrul de Cercetare în Imunoterapie al Institutului Weizmann de Știință, publicat săptămâna aceasta, evidențiază descoperirea unei noi clase de molecule activatoare ale sistemului imunitar care ar putea ajuta sistemul imunitar al organismului să combată cancerul, relatează The Times of Israel.

Publicat miercuri în prestigioasa revistă Cell, raportul directorului Weizmann, profesorul Ido Amit, vine la doar cinci luni după ce o rachetă balistică iraniană a lovit clădirea Wolfson a institutului, care găzduia laboratorul lui Amit.

„Am pierdut 70% din materialele noastre”, a declarat Amit pentru The Times of Israel. „Nu a mai rămas aproape nimic. Și, în ciuda acestui fapt, am improvizat și am folosit inovația pentru a ne continua cercetările cu și mai multă convingere.”

Studiul se concentrează pe macrofage – din cuvintele grecești pentru „mâncători mari” – celule albe speciale din sânge care, în mod normal, sunt capabile să digere bacterii, viruși și celule canceroase.

Cu toate acestea, în interiorul tumorilor, macrofagele nu mănâncă celulele canceroase, ci mai degrabă le ajută să crească. Laboratorul a proiectat molecule biologice pentru a bloca aceste macrofage periculoase și, în același timp, pentru a determina alte celule imune să atace cancerul.

Cercetarea a fost condusă de doctoranda Michelle von Locquenghien, dr. Pascale Zwicky și dr. Ken Xie din laboratorul lui Amit, în colaborare cu cercetători de la Departamentul de Imunologie Sistemică al Weizmann și oameni de știință de la Immunai, o companie cu sediul în New York.

Această descoperire importantă ar putea avea aplicații largi în imunoterapia pentru tipuri de cancer precum cancerul pancreatic și pulmonar, care în prezent răspund mai puțin la imunoterapii.

„Credem că această cercetare va oferi multe oportunități, chiar și pentru pacienții care prezintă rezistență la diferite tipuri de imunoterapie”, a spus Amit. „Acest lucru ar putea avea un potențial enorm.”

Noi molecule biologice cu anticorpi speciali

Studiile anterioare ale lui Amit au arătat că unele macrofage din interiorul tumorilor nu își îndeplineau rolul obișnuit de a ajuta organismul. În schimb, ele ajutau de fapt cancerul.

Aceste macrofage aveau niveluri ridicate ale unui receptor numit TREM2. Pacienții ale căror tumori erau infiltrate de un număr mare de macrofage TREM2 nu răspundeau de obicei bine la tratamentul imunoterapic și aveau rate de supraviețuire mai mici.

Echipa a proiectat noi molecule biologice cu anticorpi speciali. Acestea blocau activitatea macrofagelor TREM2 dăunătoare.

Mai mult, aceste molecule conțineau citokine, o proteină puternică care „trezea” sistemul imunitar și instruia celulele ucigașe naturale ale organismului să înceapă lupta împotriva bolii. Oamenii de știință au numit aceste noi molecule MiTE, prescurtarea de la „imunocitokine țintite mieloid” și „potențiatori ai celulelor ucigașe naturale/celulelor T”.

Aceste MiTE au fost capabile să localizeze celulele problematice și să activeze sistemul imunitar din interiorul tumorii.

Cercetătorii au utilizat tehnologii avansate de genomică, inteligență artificială, big data și imunologie sintetică. De asemenea, au incorporat transcriptomica spațială, o tehnică care le-a permis oamenilor de știință să examineze unde se află genele în interiorul fiecărui țesut și să vadă care gene sunt active.

„Am descoperit că macrofagele purtătoare de TREM2 erau adesea poziționate în imediata apropiere a celulelor ucigașe imune care păreau epuizate”, a spus von Locquenghien.

Această „perspectivă spațială” i-a determinat pe cercetători să proiecteze molecule biologice care ar putea energiza celulele ucigașe pentru a „ataca tumora, minimizând în același timp daunele colaterale”, a spus ea.

O tehnică de cartografiere a genelor din interiorul țesuturilor

Cercetătorii au afirmat că MiTE-urile au determinat reducerea dramatică a tumorilor agresive în modelele pe șoareci.

„De multe ori, tumorile au dispărut complet”, a spus Amit.

Testând MiTE-urile pe probe de țesut de carcinom cu celule renale provenite de la pacienți, oamenii de știință au obținut rezultate similare, inclusiv activarea imunitară și trezirea celulelor imune ucigașe.

„Este o invenție unică și nu există nimic similar nicăieri”, a spus Amit.

Oamenii de știință intenționează să facă un pas înainte în direcția aplicării clinice a MiTE-urilor, după evaluarea siguranței lor pe termen lung. Ei au declarat că vor explora și combinații ale MiTE-urilor cu terapiile existente, inclusiv chimioterapia și radioterapia.

Abordarea este „frumoasă și inovatoare”, a spus dr. Florent Ginhoux, directorul laboratorului de la Spitalul Gustav Roussy din Franța, a cărui cercetare se concentrează, de asemenea, pe macrofage, imunoterapie și cancer.

Ginhoux, care nu are nicio legătură cu studiul, a declarat într-un răspuns scris adresat The Times of Israel că abordarea lui Amit depășește „mediul imunosupresiv creat de celulele tumorale și menținut de aceste macrofage TREM2”.

Reconstruirea „a tot ceea ce este distrus”

Atacul cu rachete iranian asupra Weizmann a avut loc în timpul războiului de 12 zile dintre Israel și Iran, din luna iunie.

Imediat după atac, Amit a declarat că primul obiectiv al echipei era să afle „ce putem salva de fapt”.

„Aveam probe colectate de-a lungul a foarte mulți ani, care practic au dispărut toate”, a spus el.

„Atunci am început să spunem: «Vom reconstrui tot ce s-a distrus și vom face totul și mai bine». Și asta am făcut de atunci, continuând toate cercetările. ”

În prima lună după atac, cercetătorii au lucrat din departamentul de fizică și s-au deplasat cu mașinuțe de golf pentru a face experimente în diferite părți ale institutului.

„Nu aveam un laborator fizic permanent”, a spus el. „Acum ne-am mutat din institut în parcul științific, care are un laborator frumos. Suntem chiar mai productivi decât eram înainte.”

Amit a spus că echipa sa de cercetători străini a rămas în Israel în timpul războiului de doi ani cu Hamas, care a început pe 7 octombrie 2023, când mii de teroriști conduși de Hamas au invadat sudul Israelului, ucigând aproximativ 1.200 de persoane, în majoritate civili, și răpind 251 de persoane în Fâșia Gaza.

„Chiar dacă Xie este din Noua Zeelandă, Zwicky este din Elveția, iar Locquenghien este din Germania, ei au rămas să-și continue cercetările”, a spus Amit. „Au rămas pe deplin dedicați să impulsioneze știința în sus și înainte.”

Atacul iranian „ne-a pus la încercare pasiunea pentru știință”, a spus el. „Am învățat să ocolim zidul, să trecem peste el și să-l străpungem. Am descoperit reziliența și nu am lăsat nimic să ne oprească.”

„Ceea ce facem este esențial pentru umanitate”, a adăugat el. „Toate aceste conflicte vor fi rezolvate la un moment dat. Dar asta înseamnă să faci cu adevărat ceva care ajută omenirea, pretutindeni, fără frontiere.”