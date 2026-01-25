Analizele ADN-ului antic al lui Ötzi, Omul Ghețurilor, arată că virusul papiloma uman (HPV), asociat cu cancerul, a infectat oamenii de mii de ani, conform unor cercetări publicate recent.

Descoperiri similare în rămășițe umane vechi de aproximativ 45.000 de ani sugerează că tulpinile de HPV cu risc ridicat au însoțit evoluția umană mult mai devreme decât se credea anterior, potrivit Smithsonian Magazine.

Ötzi a trăit acum circa 5.300 de ani și a fost descoperit în 1991, conservat în gheață, în Munții Alpi, la granița dintre Italia și Austria. Corpul său era echipat cu haine din blană, sandale din piele, arc, săgeți și un topor din cupru, oferind indicii despre modul de viață al epocii.

Analizele arheologice sugerează că bărbatul avea aproximativ 45 de ani, o înălțime de 1,66 metri și o greutate de circa 50 de kilograme. Se crede că moartea sa a fost cauzată de epuizare fizică, agravată de o rană mai veche, netratată.

Studiul, publicat în decembrie sub formă de preprint, a identificat aceeași tulpină virală, HPV16, și în rămășițe umane de 45.000 de ani, inclusiv în femurul așa-numitului Om din Ust’-Ishim, descoperit în vestul Siberiei.

Cercetătorii au analizat date ADN disponibile public, căutând secvențe corespunzătoare liniei HPV16A, una dintre cele mai răspândite și periculoase tulpini. Ambele genomuri antice au prezentat multiple potriviri confirmate, sugerând că infecțiile erau active în timpul vieții indivizilor.

HPV este responsabil pentru aproximativ 5% din cazurile de cancer la nivel global, însă originile sale evolutive au rămas neclare. O teorie mai veche sugera că oamenii ar fi dobândit tulpinile cu risc ridicat de la neandertalieni prin încrucișări între specii.

Prezența HPV16 în rămășițe umane atât de vechi, însă, indică faptul că virusul a circulat printre oamenii moderni timpurii și pune sub semnul întrebării această ipoteză.

Deși studiul nu are implicații directe asupra vaccinurilor sau tratamentelor actuale, cercetătorii subliniază valoarea sa științifică: HPV-urile asociate cu cancerul nu sunt agenți patogeni moderni, ci însoțitori virali de lungă durată, care au evoluat odată cu omenirea.