Doi IT-iști din România au câștigat o finanțare pre-seed pentru platforma lor AI / MindBugs Discovery combate dezinformările din sănătate cu ajutorul inteligenței artificiale

Daniel Simion
23 decembrie 2025
Imagine cu rol ilustrativ. Sursa foto: KATERYNA KON / Sciencephoto / Profimedia
MindBugs Discovery, o platformă care se folosește de AI pentru a contracara dezinformările din zona de sănătate, a câștigat primul loc la o competiție pentru soluții inovatoare din acest domeniu. StartupCafe.ro titrează că platforma, condusă de doi IT-iști, a primit o finanțare pre-seed de 16.000 de euro.

Platforma a fost a fost dezvoltată de Ioana Chereș, inginer în machine learning și Mihai Topor, programator full stack. Cei doi vor beneficia de marele premiu în valoare de 16.000 de euro. 10.000 de euro vin în finanțare pre-seed, iar 6.000 de euro în servicii de marketing și comunicare.

Potrivit unui comunicat de presă al MindBugs Discovery, citat de StartupCafe.ro, platforma scanează și analizează conținut dezinformator la nivel național și european, utilizează algoritmi de AI ghidați de specialiști și oferă „evaluări clare de risc, evoluție și răspândire a narativelor”.

MindBugs Discovery poate sprijini autoritățile în analizarea dezinformărilor din sănătate, sprijinind procesul decizional proactiv și contribuind astfel la prevenirea crizelor informaționale medicale și la  protejarea încrederii publicului în sistemul de sănătate”, au declarat Ioana Chereș și Mihai Topor, cofondatorii MindBugs Discovery.

Premiul a fost acordat în cadrul competiției HealthOn Hackathon, unde au mai fost premiate soluții precum:

  • DrugBin – dispozitiv inteligent de colectare, sortare și stocare a deșeurilor medicale;
  • EyeMap.ai – platformă de screening non-invaziv care utilizează imagistica retiniană și AI pentru a identifica tipare asociate sănătății cerebrale și cardiovasculare.

