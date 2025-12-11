Tehnologia şi inteligenţa artificială au continuat anul acesta să fie sectoare dominante pentru investitorii români, atraşi de randamentele ridicate pe termen lung, printre cele mai populare acţiuni numărându-se MSFT.US (Microsoft), NVDA.US (Nvidia) şi INTC.US (Intel), giganţi în domeniul semiconductorilor, potrivit unei analize de specialitate date joi publicităţii, relatează Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

De asemenea, în top 10 cele mai tranzacţionate acţiuni de către investitorii români în 2025, se mai află ORCL.US (Oracle) şi PLTR.US (Palantir Technologies), specializate în software şi analiza datelor.

În sectorul transporturilor, Uber Technologies (UBER.US) a continuat să atragă investitori datorită expansiunii globale, iar LXEH.US (Lixiang Motors), un jucător emergent în domeniul vehiculelor electrice, a devenit tot mai apreciat. Castor Maritime (CTRM.US) este o altă alegere populară, oferind expunere pe sectorul de transport maritim, relevă analiza realizată de brokerul european Freedom24 cu privire la cele mai tranzacţionate acţiuni şi ETF-uri pe platforma sa în 2025.

În domeniul retail, Starbucks (SBUX.US), un gigant global al cafelei, a rămas o alegere stabilă pentru investitorii care caută siguranţă pe termen lung, în timp ce Apple (AAPL.US) rămâne o alegere de top în retailul electronic.

Investitorii s-au orientat şi spre sectorul apărării, în contextul planurilor guvernamentale de consolidare a securităţii naţionale şi internaţionale. Acţiunea preferată a fost Rheinmetall (RHM.US), un producător de echipamente militare.

„Într-o perioadă de volatilitate economică, investitorii români au demonstrat o adaptabilitate remarcabilă, reacţionând rapid la schimbările pieţei globale. Educaţia financiară şi diversificarea activelor au fost cheia succesului pe pieţele internaţionale. Freedom24 le oferă investitorilor suportul necesar, punându-le la dispoziţie o platformă inovatoare şi uşor de utilizat, prin care pot accesa instrumente financiare internaţionale, dar şi cursuri şi idei de investiţii de la analişti cu experienţă”, a declarat Radu-Iulian Pădurean, Network Development Manager în cadrul Freedom24, citat în comunicat.

În 2025, investitorii români au preferat ETF-urile globale datorită expunerii pe pieţele dezvoltate şi emergente. Printre alegerile cele mai populare s-au numărat VWCE.EU şi WEBN.EU, care acoperă sectoare diverse din aceste pieţe, precum şi NDIA.EU, care oferă acces la piaţa emergentă din India, o economie cu un mare potenţial de dezvoltare.

Investiţiile în pieţele americane au continuat să fie favorizate datorită stabilităţii economice şi performanţelor constante ale companiilor din SUA. ETF-urile preferate au fost VUAA.EU, SXR8.EU şi CSPX.EU, care urmăresc indicele S&P 500 şi oferă expunere la cele mai mari 500 de companii americane din sectoare precum tehnologie, consum, sănătate şi finanţe.

Sectorul tehnologic a rămas în continuare un punct de interes major pentru investitori. Printre cele mai populare ETF-uri s-au numărat IUIT.EU, care urmăreşte companiile de tehnologie din cadrul S&P 500, şi LYMS.EU, care urmăreşte performanţa NASDAQ-100, un indice ce include 100 dintre cele mai mari companii non-financiare, în special din domeniul tehnologic.

În perioadele de volatilitate economică, ETF-urile din sectorul monetar, cum ar fi XEON.EU şi CSX5.EU, au fost alese datorită stabilităţii lor, oferind expunere la ratele dobânzilor pe termen scurt din zona euro şi pe pieţele financiare din Europa, mai arată analiza.

În ultimul an, Freedom24 a înregistrat o creştere de aproximativ 9% a numărului de utilizatori români, ajungând la peste 4.300 de clienţi. Platforma, disponibilă atât pe mobil, cât şi pe web, le oferă investitorilor de retail acces direct la 15 dintre cele mai importante burse din SUA, Europa şi Asia, unde pot tranzacţiona peste un milion de instrumente financiare.