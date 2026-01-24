O echipă de cercetători din China a dezvoltat un implant biodegradabil care accelerează vindecarea mușchilor

O echipă de cercetători din China a dezvoltat un implant inovator, mic și complet biodegradabil, care folosește mișcarea naturală a corpului pentru a genera impulsuri electrice ușoare, accelerând vindecarea mușchilor afectați.

Potrivit agenției Xinhua, dispozitivul funcționează fără fire, fără baterii și fără a fi nevoie de o a doua intervenție chirurgicală, oferind o soluție promițătoare pentru tratamentul leziunilor musculare severe, care rămân adesea dificil de reparat complet.

Implantul combină două componente biocompatibile. Prima este o peliculă flexibilă, plasată lângă o articulație mobilă, cum ar fi genunchiul sau cotul. Aceasta transformă fiecare mișcare a pacientului într-un semnal electric slab, care este transmis celei de-a doua componente – o structură de gel așezată direct pe zona afectată. Gelul preia semnalul și aplică o stimulare electrică ușoară asupra țesutului muscular deteriorat, încurajând creșterea celulelor și formarea unui nou țesut.

Un avantaj major al implantului este faptul că își generează singur energia necesară, colectând-o din mișcarea pacientului. Pelicula și gelul sunt fabricate din materiale sigure și biodegradabile, care sunt absorbite treptat de organism, eliminând necesitatea îndepărtării dispozitivului printr-o nouă operație.

Testele realizate pe șoareci cu leziuni musculare au arătat rezultate spectaculoase: implantul a permis recuperarea completă a mușchilor în doar două săptămâni, iar dispozitivul s-a dizolvat complet în aproximativ o lună, fără efecte adverse.

„Acest implant oferă o strategie complet nouă. Combinația dintre stimularea electrică și alimentarea autonomă elimină nevoia dispozitivelor externe și a unei a doua operații”, a explicat profesorul Bai Shuo, coordonatorul studiului publicat în revista Cell Biomaterials.

Cercetătorii consideră că această tehnologie ar putea deschide drumul către implanturi temporare și inteligente, capabile să sprijine vindecarea internă fără intervenție chirurgicală sau surse de energie externe. În viitor, astfel de dispozitive ar putea revoluționa modul în care sunt tratate leziunile musculare, oferind pacienților o recuperare mai rapidă și mai sigură.