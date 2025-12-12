Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov va primi, în următoarele trei luni, echipamentele informatice necesare implementării platformelor e-Health, contractele de finanţare în valoare de aproximativ 600.000 de lei pentru această achiziţie fiind semnate de preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Braşov, Adrian Veştea, scrie Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Conform unui comunicat transmis vineri de CJ, contractul vizând dotarea cu echipamente informatice şi accesorii, în valoare totală de 548.362,66 lei, a fost încheiat cu asocierea SC B2B Digital SRL – SC WI-Novation SRL, în timp ce furnizarea echipamentului ScanX va fi asigurată de SC Intellisoft Systems SRL, la preţul de 52.756 lei.

Contractele includ şi instalarea/montarea, punerea în funcţiune a echipamentelor achiziţionate, precum şi asigurarea garanţiei acestora, cele două firme având termen de 90 de zile pentru livrarea echipamentelor.

„Maternitatea Braşov, alături de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii şi Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie şi Boli Infecţioase va intra cu adevărat în era digitală. Pentru pacienţi, investiţiile noastre în tehnologie IT şi platforme digitale interconectate înseamnă mai mult confort, transparenţă şi control asupra propriei sănătăţi, dar şi acces facil la servicii şi instrumente de sănătate şi de îngrijire, iar pentru personalul medical, o activitate uşurată, predictibilă, eficientă. Ele sunt etape importante spre definitivarea unui sistem medical modern, centrat pe nevoile oamenilor, care aduce spitalele noastre în secolul XXI şi le pregăteşte pentru viitorul medicinei”, a declarat preşedintele CJ Braşov, Adrian-Ioan Veştea.

În prezent, în cadrul proiectului derulat de CJ Braşov pentru Maternitate mai sunt în desfăşurare două proceduri de achiziţie: una pentru implementarea şi/sau îmbunătăţirea software-ului clinic şi nonclinic şi a interoperabilităţii, inclusiv cursuri de formare a personalului – cu o valoare estimată la 3.784.250 lei fără TVA, şi furnizarea de server şi echipamente de reţea – estimată la 470.187,14 lei fără TVA.