2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Oamenii de știință din SUA au creat „flori de ADN”, nanoboți care pot livra medicamente în organism

George Radu
21 octombrie 2025
Nanotehnologie
Credit foto: Nexusplexus | Dreamstime.com
Oamenii de știință de la Universitatea din Carolina de Nord (UNC) au creat roboți microscopici care imită comportamentul adaptiv al organismelor vii. Aceste structuri minuscule în formă de floare, denumite „flori de ADN”, combină ADN-ul cu materiale inorganice, precum aurul sau oxidul de grafen, și se pot plia și desfășura rapid, deschizând noi posibilități pentru medicină personalizată și livrarea țintită a medicamentelor, informează Interesting Engineering.

„În viitor, aceste flori care își schimbă forma și care pot fi înghițite sau implantate ar putea administra medicamente, efectua biopsii sau dizolva cheaguri de sânge”, explică Ronit Freeman, directorul Freeman Lab de la UNC și autor principal al studiului publicat în revista Nature Nanotechnology.

Roboți care se transformă singuri

Fiecare floare de ADN funcționează ca un mini-sistem de control, care reacționează la stimuli precum temperatura, aciditatea sau semnalele chimice din jur. Astfel, florile se pot deschide, închide sau declanșa reacții chimice în mod independent.

Tehnologia se bazează pe asamblarea programabilă a ADN-ului, prin care nanoparticulele sunt ghidate să se organizeze în structuri complexe. Materialele hibride își pot modifica forma repetat și reversibil, fără să își piardă integritatea, ceea ce le face printre cele mai dinamice nanostructuri create vreodată.

Aplicații medicale și de mediu

Aceste nanostructuri ar putea fi folosite pentru administrarea de medicamente, eliminarea toxinelor sau realizarea de micro-proceduri chirurgicale în interiorul corpului. Florile de ADN pot circula prin organism, detecta variațiile de aciditate în jurul tumorilor și reacționa eliberând medicamente sau colectând probe.

În afara domeniului medical, ele ar putea fi utilizate pentru curățarea mediului sau ca dispozitive de stocare a datelor, capabile să păstreze cantități mari de informație digitală într-un spațiu redus și cu un consum energetic mult mai mic decât tehnologiile actuale, afirmă autorii studiului.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

