Utilizarea zilnică a internetului ar putea preveni demența, potrivit unui nou studiu

Un studiu recent realizat de experți de la Școala de Sănătate Publică Globală a Universității din New York, publicat în Journal of the American Geriatrics Society, sugerează că utilizarea regulată a internetului poate reduce riscul de demență la persoanele în vârstă, transmite Thebrighterside.news.

Cercetarea a urmărit adulți cu vârste cuprinse între 50 și 65 de ani timp de 17 ani, extrăgând date din studiul amplu Health and Retirement Study. S-a constatat că utilizatorii frecvenți de internet aveau un risc de demență de doar 1,54%, „remarcabil de scăzut” în comparație cu riscul de 10,45% pentru non-utilizatori. Concluziile studiului contrazic ipotezele anterioare privind efectele negative ale utilizării internetului și evidențiază, în schimb, potențialele sale beneficii cognitive.

Importanța moderației în utilizarea internetului

Cu toate acestea, studiul subliniază și importanța moderației. Cercetătorul Gawon Cho a explicat că, deși „utilizatorii frecvenți de internet pot prezenta un risc mai scăzut de demență”, utilizarea excesivă a internetului „în fiecare zi poate afecta negativ riscul de demență la persoanele în vârstă”.

Acest lucru sugerează că, deși o abordare echilibrată a utilizării dispozitivelor digitale poate fi benefică, petrecerea unui timp excesiv online ar putea avea efectul opus. Claire Sexton, de la Asociația Alzheimer, a intervenit și ea, menționând că relația dintre utilizarea internetului și riscul de demență ar putea fi determinată de alți factori, cum ar fi stimularea cognitivă crescută sau posibilitatea ca persoanele cu un risc mai scăzut de demență să fie pur și simplu mai predispuse să utilizeze internetul.

Rezultatele studiului indică o corelație între utilizarea internetului și un risc mai scăzut de demență, dar nu demonstrează o relație directă de cauzalitate.