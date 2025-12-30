Chirurgia robotică din spitalele publice va fi finanțată printr-un nou program național, din 2026

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți înființarea programului național „AP-ROBOTICA”, prin care spitalele publice vor primi finanțare pentru kituri și consumabile. Măsura vizează deblocarea utilizării roboților chirurgicali deja existenți în unitățile sanitare din România.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Ministrul a subliniat că noul mecanism repară o „inechitate” prin care tehnologia de ultimă oră rămânea neutilizată din cauze financiare.

„Tot mai multe spitale publice din România au astăzi în dotare roboți chirurgicali de ultimă generație, utilizați în intervenții complexe de oncologie, neurochirurgie, chirurgie generală sau ortopedie. Tehnologia există. Profesionalismul există. Dar, până acum, pacienții nu au putut beneficia la adevărata capacitate de aceste intervenții pentru cǎ nu a existat un mecanism public clar de finanțare pentru chirurgia robotică. Corectăm această inechitate”.

Conform ministrului, finanțarea directă a consumabilelor va permite realizarea intervențiilor complexe în țară, reducând migrația pacienților către clinici externe.

„Concret, AP-ROBOTICA permite ca intervențiile de chirurgie robotică să fie realizate în spitalele publice din România, fără ca pacienții să fie nevoiți să caute soluții în afara țării. Programul se adresează tuturor spitalelor publice care dețin roboți chirurgicali, indiferent de specialitate, și creează premisele dezvoltării unor centre de excelență în chirurgie robotică, la nivel național”.

Rogobete a explicat că investiția în chirurgia robotică va genera, pe termen lung, o creștere a eficienței la nivelul întregului sistem medical românesc.

„Chirurgia robotică înseamnă mai mult decât tehnologie. Înseamnă durată mai scurtă de spitalizare, mai puține complicații postoperatorii, rezultate funcționale și oncologice mai bune, recuperare mai rapidă și, în final, o calitate a vieții semnificativ îmbunătățită pentru pacienți. La nivel de sistem, aceste beneficii se traduc prin economii pe caz, eliberarea paturilor de spital și creșterea eficienței spitalelor publice, aliniind România la standardele internaționale”.

Ordinul de ministru a fost deja publicat în transparență decizională, urmând ca mecanismul de finanțare să devină funcțional din anul 2026.

„Ordinul de ministru care înființează AP-ROBOTICA a fost pus în transparență decizională pe site-ul Ministerului Sănătății, iar finanțarea va începe din anul viitor. Consider că, prin acest program, reparăm o nedreptate față de pacienți și facem un pas real spre un sistem medical modern, echitabil și performant”.