Misiunea Mars Sample Return (MSR), considerată de mult timp „marea provocare” a explorării planetei Marte, pare să fi ajuns la final, după ce Congresul SUA a decis să reducă drastic finanțarea programului. MSR urma să fie pasul decisiv în cercetarea posibilității existenței vieții pe Marte, prin aducerea pe Pământ a mostrelor colectate de roverul Perseverance, pentru analiză detaliată în laboratoare terestre, anunță Universe Today.

Dezvoltarea misiunii, începută încă din 2011, a implicat decenii de studii și inovații tehnologice, menite să ofere răspunsuri la întrebarea dacă Marte a putut susține viața. Roverele Curiosity și Perseverance au demonstrat că planeta a avut perioade calde și umede, favorabile vieții, însă studiul detaliat al probelor necesită tehnologia laboratoarelor de pe Pământ.

Costul și complexitatea misiunii au fost decisive

Perseverance a adunat deja 33 de tuburi cu mostre de rocă și praf marțian, pregătite pentru transport. Însă preluarea acestora pe Pământ presupunea o arhitectură extrem de complexă: un lander care să colecteze probele, elicoptere de transport dacă roverul nu putea preda tuburile, o rachetă ce le-ar fi dus pe orbită și, ulterior, o navă care să le aducă pe Pământ. Estimările de cost au urcat inițial la 11 miliarde de dolari, apoi au fost reduse la aproximativ 7 miliarde. Chiar și astfel, ele rămân totuși prea ridicate în contextul presiunilor bugetare asupra NASA.

Decizia finală de anulare nu a fost una științifică, ci mai degrabă politică, iar programul a devenit o „minge politică” între Casa Albă și Congres.

Oportunitate pentru China

Misiunea MSR era un proiect comun NASA–ESA, dar tensiunile geopolitice și presiunile politice interne au pus cooperarea sub semnul întrebării. În acest context, China ar putea deveni prima țară care reușește să aducă mostre de pe Marte.

Planul chinezesc este mai simplu, cu o colectare rapidă și fără selecția riguroasă realizată de Perseverance, însă o reușită ar marca un moment istoric și ar oferi cercetătorilor primele mostre marțiene analizabile pe Pământ.

Probele rămân conservate pe Marte

Vestea este devastatoare pentru oamenii de știință care au lucrat ani de zile la MSR, însă tuburile de probă sunt protejate de mediul rece și uscat de pe Marte. Ele pot rămâne intacte zeci de ani, așteptând fie dezvoltarea unor tehnologii mai ieftine pentru preluare, fie o relansare a programului în viitor.

Bugetul pe 2026 include o finanțare limitată, 110 milioane de dolari, pentru dezvoltarea tehnologiilor derivate din MSR, utile altor misiuni lunare și marțiene, precum sisteme de aterizare, spectroscopie și cercetare radar. Astfel, deși misiunea în forma sa originală este anulată, unele inovații tehnologice nu se pierd complet.

Până atunci, un lucru este clar. Abandonarea Mars Sample Return deschide larg drumul Chinei și marchează un moment simbolic în care leadershipul american în explorarea planetară este pus sub semnul întrebării.