O echipă de cercetători condusă de NASA a descoperit un șir de molecule organice într-o rocă marțiană, a căror existență nu poate fi explicată complet prin procese non-biologice. Într-un nou studiu publicat în jurnalul Astrobiology, oamenii de știință susțin că „este rezonabil să presupunem” că aceste substanțe ar fi putut fi produse de organisme vii, transmite Live Science. Totuși, aceștia subliniază că nu este vorba de o dovadă definitivă a vieții pe Planeta Roșie, potrivit Agerpres.

Descoperirea vine după ce, în martie 2025, cercetătorii au raportat prezența celor mai mari molecule organice găsite vreodată pe Marte. Aceste lanțuri lungi, compuse din hidrogen și carbon, ar putea fi fragmente de acizi grași, substanțe care pe Pământ sunt frecvent produse prin procese biologice.

Cercetătorii au găsit urmele celor mai mari molecule organice descoperite până acum

În studiul recent, oamenii de știință au analizat diferite modalități prin care aceste molecule ar fi putut apărea, folosind modele matematice, date transmise de roverul Curiosity și rezultate din experimente de radioliză, care arată modul în care radiațiile degradează moleculele. Astfel, cercetătorii au estimat cât de abundente erau aceste substanțe atunci când s-au depus în rocă, cu miliarde de ani în urmă.

Moleculele analizate sunt alcani, hidrocarburi cu lanțuri lungi de 10-12 atomi de carbon, similare cu etanul, metanul sau propanul, dar mult mai lungi. Lanțurile mai lungi de 12 atomi de carbon sunt mai susceptibile să fi fost produse prin procese biologice. Aceste molecule se găsesc în roca Cumberland, o rocă sedimentară cu granulație fină dintr-o veche albie de lac marțiană, situată în zona Yellowknife Bay. Roverul Curiosity a forat această rocă încă din 2013 și a analizat-o cu laboratorul său de chimie de la bord, Sample Analysis at Mars.

Moleculele organice au fost detectate abia după încălzirea probei la 1.100°C, în căutarea aminoacizilor. În loc de acestea, cercetătorii au găsit urmele celor mai mari molecule organice descoperite până acum pe Marte.

Roca a fost expusă radiațiilor timp de aproximativ 80 de milioane de ani

Alcanii din proba Cumberland au o concentrație de 30–50 părți per miliard (ppb), dar roca a fost expusă radiațiilor timp de aproximativ 80 de milioane de ani, ceea ce a degradat semnificativ compușii organici. „Având în vedere istoria geologică și efectele radiațiilor, este rezonabil să presupunem că materialul recuperat reprezintă doar o mică fracțiune din conținutul original de lipide care s-au depus acum 2,5 miliarde de ani”, explică cercetătorii.

Estimările sugerează că abundența inițială a moleculelor ar fi putut fi între 120 și 7.700 ppb. Cercetătorii au evaluat mai multe scenarii pentru originea lor: praf interplanetar, meteoriți, depunere din atmosferă sau interacțiuni apă–rocă. Niciunul dintre aceste procese nu poate explica complet cantitatea de molecule organice din roca Cumberland. Totuși, o formare non-biologică în sistemele hidrotermale ale lui Marte rămâne posibilă.

Curiosity poate detecta molecule organice mari doar până la un anumit punct

„Nu susținem că am găsit dovada vieții antice pe Marte, dar proba Cumberland conține substanțe organice asociate cu viața, precum minerale argiloase formate în prezența apei, nitrați și sulfiți care ajută la conservarea moleculelor”, precizează oamenii de știință. Craterul Gale, unde se află Yellowknife Bay, a adăpostit apă timp de milioane de ani, oferind un mediu propice pentru apariția acestor molecule.

Cercetările viitoare vor include experimente pe Pământ care să imite condițiile marțiene pentru a înțelege comportamentul acestor compuși. „Curiosity poate detecta molecule organice mari doar până la un anumit punct. Pe Pământ, astfel de analize implică întotdeauna compromisuri”, explică profesorul Christopher House, coautor al studiului.

Chiar dacă existența vieții pe Marte rămâne incertă, oamenii de știință rămân optimiști: „Sursele non-biologice nu explică pe deplin abundența compușilor organici. Este rezonabil să presupunem că organismele vii ar fi putut să-i producă”, afirmă NASA. Interesant este că procese similare microbiene ar fi putut apărea pe Pământ în aceeași perioadă geologică, în era Arhaică.