NASA scoate referirile la schimbările climatice din raportul său anual privind evoluția temperaturilor globale

NASA a publicat raportul anual privind evoluția temperaturilor la nivel global, document în care sunt prezentate datele pentru anul 2025, fără a menționa explicit încălzirea globală sau rolul activităților umane, potrivit AFP, citată de Agerpres.

În raportul publicat anul trecut, agenția preciza că „schimbările climatice au fost provocate de activități umane” și enumera efecte precum valurile de căldură, incendiile, precipitațiile extreme și inundațiile de coastă. În ediția din acest an, aceste referințe lipsesc, textul limitându-se la descrierea evoluției valorilor termice.

Conform datelor NASA, temperatura medie la suprafața planetei în 2025 a fost ușor mai ridicată decât în 2023, diferența fiind însă în marja de eroare. În aceste condiții, 2025 se situează la egalitate cu 2023 drept al doilea cel mai cald an înregistrat, după 2024.

Alte instituții, precum observatorul european Copernicus și agenția americană NOAA, care folosesc metodologii diferite, plasează anul 2025 pe locul al treilea în clasamentul celor mai călduroși ani, transmite Agerpres.

Climatologul Michael Mann, de la Universitatea din Pennsylvania, a declarat pentru AFP că schimbarea de abordare poate fi pusă în legătură cu orientarea administrației Trump față de politicile climatice. „Responsabilii NASA încearcă să evite concluzii care contrazic discursul climatosceptic”, a afirmat acesta.

Potrivit raportului, temperatura globală din 2025 a fost cu 1,19 grade Celsius peste media perioadei 1951–1980. Analiza se bazează pe datele colectate de la peste 25.000 de stații meteorologice din întreaga lume, inclusiv din zone maritime și din Antarctica.

De la revenirea sa la putere, Donald Trump a promovat politici favorabile industriei combustibililor fosili, a retras Statele Unite din Acordul de la Paris și a redus finanțarea unor programe și instituții din domeniul cercetării climatice.