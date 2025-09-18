NASA, transformată de Trump în agenție de informații și securitate, pe fondul eliminării drepturilor sindicale și al planurilor de militarizare a spațiului

Un nou ordin al administrației Trump emis la sfârșitul lunii trecute prevede că NASA va funcționa ca agenție națională de informații și securitate. Conform acestuia, agenția spațială va avea acum un set diferit de funcții principale, care include „activități de informații, contrainformații, investigații sau securitate națională”, potrivit Futurism.

Acest lucru a stârnit nemulțumiri în rândul angajaților NASA, care au organizat un protest în fața sediului NASA din Washington, DC, la începutul acestei săptămâni. Schimbarea statutului agenției spațiale a survenit în momentul în care președintele a eliminat drepturile sindicale pentru mii de angajați federali.

Au fost intentate mai multe procese pentru a opri ordinul. Pe măsură ce această știre a ajuns în titlurile ziarelor, faptul că NASA a devenit o agenție de spionaj a fost lăsat deoparte. Cu toate acestea, se preconizează că acest lucru va avea implicații asupra condițiilor de muncă ale persoanelor care lucrează la agenție.

Government Executive a citat-o pe Monica Gorman, vicepreședinta Asociației Inginerilor, Oamenilor de Știință și Tehnicienilor Goddard, care le-a spus celor adunați la protest: „Un motiv important pentru care eu și colegii mei avem această independență este că, în calitate de lucrători reprezentați de sindicat, știu că sunt protejați împotriva represaliilor nedrepte”.

Există semne că intențiile lui Trump din spatele ordinului erau cel puțin parțial legate de preocupările legate de conflictele de muncă, de eliminarea a drepturilor sindicale pentru angajații federali, mai degrabă decât de spionaj. Ordinul a adăugat, de asemenea, NASA la Statutul federal privind relațiile dintre angajați și angajatori (FSLMRS), excluzând-o din reprezentarea în negocierile colective.

Este o schimbare majoră pentru agenție, care s-a concentrat de-a lungul celor 67 de ani de existență pe explorarea spațiului, precum și pe științele spațiului și ale Pământului.

„Nu se menționează nimic despre știință și explorare”, a scris într-o postare pe blog Keith Cowing, fondatorul NASA Watch, fost om de știință în cadrul agenției, care acum urmărește îndeaproape politica internă și externă a acesteia.

Vestea că NASA va deveni o agenție de spionaj a fost aparent eclipsată în mass-media de eliminarea de către președinte a drepturilor sindicale pentru mii de angajați federali, cu doar câteva zile înainte de Ziua Muncii, în ciuda multiplelor procese care contestă această schimbare.

Cea mai recentă acțiune a lui Trump vine într-un moment turbulent pentru NASA. Casa Albă a amenințat deja că va reduce la jumătate bugetul științific al agenției pentru următorul an fiscal, ceea ce ar putea pune în pericol zeci de misiuni spațiale importante.

Deși legislatorii au propus o revizuire mult mai indulgentă a bugetului propus, NASA rămâne rapid fără timp.

Cea mai recentă reimaginare a NASA de către Trump subliniază, de asemenea, dorința președintelui de a militariza spațiul și angajamentul de a trimite „trupe” pe Lună și Marte, după cum a afirmat recent administratorul interimar al NASA, Sean Duffy.

Președintele a propus, de asemenea, trimiterea de arme în spațiu pentru prima dată, ca parte a programului său de apărare antirachetă „Golden Dome”, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la o cursă a înarmării spațiale cu adversarii Statelor Unite.

Între timp, știința spațială a trecut pe plan secund, Duffy promițând luna trecută că NASA va renunța la „toate aceste științe ale Pământului”, subliniind respingerea de către Casa Albă a schimbărilor climatice și poziția anti-științifică.

În ciuda dublării eforturilor în explorarea spațială cu echipaj uman, experții avertizează că Statele Unite ar putea rămâne în urma Chinei în cursa pentru revenirea pe Lună.

Punând toate aceste elemente cap la cap, se pare că guvernul devine din ce în ce mai mult principalul adversar al NASA, agenția urmând să piardă mii de angajați de rang înalt pe măsură ce Trump remodelează Statele Unite după propria imagine.