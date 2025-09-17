Nava Cygnus XL nu mai ajunge azi la Stația Spațială Internațională din cauza unor probleme tehnice / NASA caută soluții alternative

NASA a anunțat marți că nava spațială Cygnus XL, construită de Northrop Grumman, a întâmpinat o problemă la motorul principal în timpul manevrelor de apropiere de Stația Spațială Internațională (ISS). Ca urmare, sosirea proviziilor și materialelor științifice pentru echipajul internațional de șapte membri a fost amânată, iar agenția caută o soluție alternativă, informează Reuters.

Cygnus XL a fost lansată duminică cu o rachetă SpaceX din Florida, într-o misiune de rutină menită să transporte 4.990 kg de provizii și echipamente științifice către laboratorul orbital.

„Motorul principal al navei s-a oprit mai devreme decât era planificat”

Într-un comunicat, NASA a precizat că motorul principal al navei „s-a oprit mai devreme decât era planificat” în timpul celor două impulsuri programate pentru ridicarea pe orbită. Toate celelalte sisteme ale navei funcționează normal.

Cygnus XL reprezintă o versiune mult mai mare a capsulei Cygnus, care, alături de nava Dragon a SpaceX, a asigurat până acum transportul regulat de provizii către și dinspre ISS. Aceasta este prima misiune pentru varianta XL.

NASA și Northrop Grumman analizează un plan alternativ

Sosirea planificată inițial pentru miercuri a fost anulată. NASA și Northrop Grumman analizează un plan alternativ pentru finalizarea misiunii. Agenția nu a oferit detalii despre altitudinea navei sau despre eventualele scenarii.

„Cygnus XL nu va ajunge la stația spațială miercuri, 17 septembrie, așa cum era planificat inițial. O nouă dată și oră de sosire sunt în curs de evaluare”, a transmis NASA.