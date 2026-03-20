Amazon lucrează la un nou smartphone, la zece ani după ce primul său telefon, Fire Phone, a eșuat pe piață.

Noul proiect, cunoscut intern sub numele de cod „Transformer”, este dezvoltat în cadrul diviziei de dispozitive și servicii și are ca obiectiv integrarea funcțiilor de personalizare mobilă și a asistentului vocal Alexa, relatează Reuters.

Telefonul va permite acces rapid la serviciile Amazon, precum cumpărături online, Prime Video, Prime Music și comenzi de la parteneri de livrare de mâncare, precum Grubhub, consolidând astfel legătura între utilizatori și ecosistemul companiei.

Sursele Reuters apropiate proiectului susțin că Amazon urmărește ca noul smartphone să devină un instrument central în strategiile sale digitale, oferind personalizare pe baza istoricului de cumpărături și preferințelor de conținut ale utilizatorilor.

De asemenea, integrarea inteligenței artificiale ar putea elimina necesitatea magazinelor de aplicații tradiționale, permițând rularea aplicațiilor direct pe dispozitiv.

Lecțiile Fire Phone

Prima încercare a Amazon pe piața smartphone-urilor, Fire Phone, lansată în 2014, a fost un eșec major.

Telefonul oferea funcții inovatoare, cum ar fi recunoașterea obiectelor prin cameră și adăugarea lor direct în coșul de cumpărături online, și afișează imagini 3D interactive.

Totuși, sistemul de operare propriu nu avea aplicațiile populare disponibile pe Android sau iOS, iar consumul mare de baterie a afectat experiența utilizatorilor.

Chiar și cu un an gratuit de Amazon Prime inclus, vânzările au fost dezamăgitoare, iar compania a redus prețul de la 649 de dolari la 159 de dolari înainte de a retrage produsul după 14 luni.

Sursele Reuters indică faptul că Amazon vede în acest nou smartphone o oportunitate de a integra mai strâns comerțul online, divertismentul și AI-ul într-un singur dispozitiv.

Compania explorează atât un smartphone complet, cât și un model simplificat („dumbphone”), cu funcții limitate, similar telefoanelor Light Phone sau telefoanelor cu clapetă, care au reprezentat aproximativ 15% din vânzările globale de telefoane în 2025.

Provocări pe piața actuală

Piața smartphone-urilor rămâne extrem de competitivă, dominată de Apple și Samsung, care dețin împreună 40% din vânzările globale.

Analiștii atrag atenția că Amazon va trebui să ofere un motiv clar pentru ca utilizatorii să renunțe la telefoanele existente și să adopte un dispozitiv care să se integreze în ecosistemul său.

În plus, livrările globale de smartphone-uri sunt așteptate să scadă cu 13% în 2026, din cauza creșterii costurilor componentelor, în special a cipurilor de memorie.

În ciuda dificultăților, revenirea Amazon pe piața smartphone-urilor reflectă dorința companiei de a crea un dispozitiv mobil care să servească drept hub digital omniprezent, combinând cumpărăturile online, conținutul media și inteligența artificială.

Dacă va reuși să învețe din lecțiile Fire Phone, Transformer ar putea reprezenta un pas important în consolidarea ecosistemului Amazon și în crearea unui avantaj competitiv în fața liderilor actuali ai pieței.