1 minute de citit
Nu sunt comentarii

NASA amână lansarea primei misiuni cu astronauți pe Lună, din cauza temperaturilor extreme

Redacția TechRider
30 ianuarie 2026
Artemis 2
Artemis 2, Credit foto: Richard Gallagher / Alamy / Profimedia
NASA a reprogramat lansarea misiunii Artemis cu echipaj din cauza temperaturilor foarte scăzute așteptate la locul de lansare. Noua dată estimată pentru lansare este 8 februarie, cu două zile mai târziu decât planul inițial, conform agenției Associated Press.

- articolul continuă mai jos -

Testul de alimentare cu combustibil al rachetei lunare de 98 de metri, programat inițial pentru sâmbătă, a fost anulat din motive de siguranță. Repetiția generală a misiunii este programată pentru luni, condiționată de condițiile meteorologice. NASA precizează că orice întârziere suplimentară ar putea afecta calendarul lansărilor din februarie.

Capsula Orion și racheta sunt echipate cu sisteme de încălzire și purjare adaptate pentru temperaturile extreme, pentru a menține echipamentul în siguranță. Echipa de astronauți, comandată de Reid Wiseman, rămâne în carantină în Houston, iar sosirea lor la Centrul Spațial Kennedy din Florida depinde de evoluția vremii.

Aceasta va fi prima misiune cu echipaj pe Lună după mai bine de 50 de ani, programul Apollo încheindu-se cu Apollo 17 în 1972. Lansarea este considerată crucială pentru continuarea explorării lunare și testarea tehnologiilor pentru viitoare misiuni spațiale.

