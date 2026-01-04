dark
Neuralink va începe „producția la scară largă” de implanturi cerebrale și va trece la o procedură chirurgicală complet automatizată în 2026, anunță Musk

Ștefan Munteanu
4 ianuarie 2026
Logo Neuralink
Sursa foto: Jonathan Raa/NurPhoto/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia
Compania de implanturi cerebrale a lui Elon Musk, Neuralink, va începe „producția la scară largă” de dispozitive de interfață creier-computer și va trece la o procedură chirurgicală complet automatizată în 2026, a afirmat Musk într-o postare pe platforma de socializare X, scrie Reuters.

Implantul este conceput pentru a ajuta persoanele cu afecțiuni precum leziuni ale măduvei spinării. Primul pacient l-a folosit pentru a juca jocuri video, a naviga pe internet, a posta pe rețelele sociale și a mișca cursorul pe ecranul unui laptop.

Compania a început testele pe oameni ale implantului cerebral în 2024, după ce a răspuns preocupărilor legate de siguranță ridicate de Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente, care inițial respinsese cererea sa în 2022.

Neuralink a declarat în septembrie că 12 persoane din întreaga lume cu paralizie severă au primit implanturile sale cerebrale și le foloseau pentru a controla instrumente digitale și fizice prin intermediul gândurilor. De asemenea, compania a obținut 650 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare din iunie.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

