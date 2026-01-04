Compania de implanturi cerebrale a lui Elon Musk, Neuralink, va începe „producția la scară largă” de dispozitive de interfață creier-computer și va trece la o procedură chirurgicală complet automatizată în 2026, a afirmat Musk într-o postare pe platforma de socializare X, scrie Reuters.

Implantul este conceput pentru a ajuta persoanele cu afecțiuni precum leziuni ale măduvei spinării. Primul pacient l-a folosit pentru a juca jocuri video, a naviga pe internet, a posta pe rețelele sociale și a mișca cursorul pe ecranul unui laptop.

Compania a început testele pe oameni ale implantului cerebral în 2024, după ce a răspuns preocupărilor legate de siguranță ridicate de Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente, care inițial respinsese cererea sa în 2022.

Neuralink a declarat în septembrie că 12 persoane din întreaga lume cu paralizie severă au primit implanturile sale cerebrale și le foloseau pentru a controla instrumente digitale și fizice prin intermediul gândurilor. De asemenea, compania a obținut 650 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare din iunie.