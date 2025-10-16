O anomalie uriașă a câmpului magnetic al Terrei se extinde rapid, avertizează oamenii de știință

O anomalie uriașă a câmpului magnetic de deasupra Oceanului Atlantic de Sud, cunoscută sub numele de Anomalia Atlanticului de Sud, se extinde rapid și a început să se întindă spre Africa, avertizează oamenii de știință. Datele satelitare arată că această zonă vulnerabilă a crescut în dimensiune cu o suprafață aproape egală cu jumătate din Europa continentală, potrivit LiveScience.

Câmpul magnetic al Terrei protejează planeta și sateliții de particulele solare încărcate și de radiațiile X și ultraviolete. În interiorul Anomaliei Atlanticului de Sud, câmpul magnetic coboară mult mai jos decât în alte zone, ceea ce expune sateliții la riscuri mai mari de avarii, defecțiuni sau chiar întreruperi de funcționare.

Originea fenomenului

„Anomalia nu este un bloc unic; se schimbă diferit spre Africa față de America de Sud. Se întâmplă ceva special aici care face câmpul să slăbească mai intens”, explică Chris Finlay, profesor de geomagnetism la Universitatea Tehnică din Danemarca.

Oamenii de știință cred că extinderea anomaliei este legată de fluxurile ciudate dintre manta și nucleul extern al Terrei, stratul de fier topit aflat la circa 3.000 km sub suprafață. Curentul din nucleul extern generează câmpul magnetic care se răspândește în mantaua Terrei și atmosfera planetei, formând inele gigantice care protejează planeta.

Sateliții și datele misiunii Swarm

Echipa de cercetători a detectat creșterea anomaliei cu ajutorul datelor misiunii Swarm a Agenției Spațiale Europene (ESA), care măsoară semnalele magnetice provenite din interiorul Terrei. Datele au arătat schimbări și deasupra Canadei și Siberiei; Msi exact, câmpul magnetic de deasupra Canadei s-a slăbit, iar cel de deasupra Siberiei a devenit mai puternic. Zona puternică de deasupra Canadei s-a redus cu o suprafață aproape egală cu India, iar regiunea Siberiei a crescut aproximativ cât Groenlanda.

Aceste modificări sunt legate de deplasarea polului magnetic nordic spre Siberia, însă specialiștii subliniază că este nevoie de observații continue pentru a înțelege evoluția câmpului magnetic.