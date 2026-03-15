Un studiu recent publicat în revista științifică Astronomy & Astrophysics arată că Soarele nu a ajuns într-un mediu prietenos vieții pur întâmplător. Autorii susțin că Soarele și un grup de stele foarte asemănătoare, denumite „gemeni solari”, ar fi migrat împreună din centrul galaxiei Calea Lactee, ceea ce ar fi făcut sistemul nostru solar mai sigur și mai stabil pentru apariția vieții, potrivit Space.com.

Studiile, realizate de astronomii de la Universitatea Metropolitană din Tokyo și Observatorul Astronomic Național al Japoniei, s-au bazat pe datele colectate de satelitul Gaia al Agenției Spațiale Europene. Acesta a realizat cea mai detaliată hartă 3D a galaxiei, după ce a analizat peste două miliarde de stele.

Cercetătorii s-au concentrat pe 6.594 de gemeni solari aflați la aproximativ 1.000 de ani-lumină de Pământ, un lot de aproximativ 30 de ori mai mare decât cel studiat anterior. Analizând dimensiunea, temperatura și compoziția acestor stele, oamenii de știință au estimat vârstele lor și au descoperit un grup de 1.551 de stele cu vârste cuprinse între 4 și 6 miliarde de ani, în care se încadrează și Soarele nostru, care are aproximativ 4,6 miliarde de ani.

Soarele nu și-a găsit poziția actuală din întâmplare

Rezultatele sugerează că Soarele ar fi migrat spre periferia galaxiei împreună cu alți gemeni solari. Studiile anterioare arătau că, datorită compoziției sale chimice, bogată în elemente mai grele decât hidrogenul și heliul, Soarele s-ar fi format mai aproape de centrul galaxiei, unde aceste elemente sunt mai abundente.

Cercetătorii consideră că această migrație ar fi adus sistemul solar într-o zonă mai liniștită a galaxiei, ferită de supernove și de alte fenomene energetice periculoase.

Oamenii de știință intenționează să extindă analiza cu următorul set de date Gaia, programat să fie publicat în decembrie, și să studieze mai atent compoziția chimică a gemenilor solari. Aceasta ar putea ajuta la identificarea stelelor „gemene” adevărate ale Soarelui, născute în același loc și în același timp.