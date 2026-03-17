O echipă internaţională de cercetători a creat un implant imprimat 3D, denumit lambou tisular, care ar putea revoluţiona tratamentul leziunilor severe, informează Xinhua, citând Institutul de Tehnologie din Israel.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Noul implant combină ţesut muscular şi adipos cu o reţea integrată de vase sanguine şi limfatice, facilitând integrarea rapidă în zona afectată.

Sistemul vascular furnizează oxigen şi nutrienţi imediat, în timp ce reţeaua limfatică elimină fluidele, elemente esenţiale pentru supravieţuirea şi funcţionarea ţesuturilor.

În prezent, pacienţii cu pierderi tisulare majore necesită lambouri autologe, recoltate din propriul corp, deoarece transplanturile de la alte persoane sunt adesea respinse.

Noul lambou 3D ar putea depăşi aceste limitări, deschizând calea către implanturi personalizate adaptate fiecărei leziuni.

Experimentele realizate pe şoareci au arătat o integrare rapidă în ţesutul gazdă, dezvoltare normală a muşchilor, stabilitate a celulelor adipoase şi flux sanguin adecvat.

Cercetătorii au folosit cerneală biologică specială şi un bioreactor care simulează fluxul sanguin natural pentru a cultiva vasele de sânge.

Deşi testele s-au realizat pe şoareci, ţesuturile au fost create din celule umane. Echipa intenţionează să continue studiile pe animale de talie mare, un pas intermediar înainte de testarea clinică pe pacienţi.

Acest progres marchează un pas important către obţinerea de ţesuturi implantabile cultivate în laborator, cu aplicaţii în tratarea leziunilor, arsurilor şi intervenţiilor chirurgicale complexe.