Un craniu de un milion de ani descoperit în China oferă indicii despre originea neanderthalienilor, a denisovanilor și a oamenilor moderni

O echipă internațională de cercetători a reconstruit digital un craniu uman vechi de un milion de ani, descoperit în China, care ar putea aparține unei rude a enigmaticilor denisovani, afirmă LiveScience

Craniul, cunoscut sub numele de Yunxian 2, a fost scos la lumină în 1990 din provincia Hubei. Inițial, specialiștii au crezut că aparține speciei Homo erectus. Analizele recente, însă, au arătat că trăsăturile sale se apropie mai mult de cele ale „Omului Dragon” (Homo longi) și ale denisovanilor, o specie umană dispărută acum aproximativ 30.000 de ani.

Trăsături unice și o linie evolutivă misterioasă

Reconstrucția digitală, realizată prin scanări CT, a dezvăluit caracteristici distincte… o capacitate craniană mare, un os frontal lung și jos și un spațiu îngust între orbite. Aceste trăsături sunt specifice ramurii Homo longi, un grup evolutiv care a existat mai bine de un milion de ani și care include și denisovanii.

„Ramura umană Homo longi, din care făceau parte denisovanii, a durat peste un milion de ani. La fel de longevive au fost și liniile care au dus către Neanderthal și Homo sapiens”, a explicat Chris Stringer, paleoantropolog la Muzeul de Istorie Naturală din Londra.

Evoluție rapidă în Asia

Analiza comparativă a 57 de cranii fosile a arătat că linia neanderthalienilor s-a desprins acum 1,38 milioane de ani, Homo longi acum 1,2 milioane de ani, iar Homo sapiens acum 1,02 milioane de ani. Această succesiune rapidă de divergențe sugerează că grupurile umane timpurii s-au diversificat rapid, și s-au adaptat la medii variate și izolate.

Cercetătorii speculează că episoadele de răcire severă, petrecute în urmă cu aproximativ 1,1 și 0,9 milioane de ani, ar fi putut accelera schimbările evolutive și comportamentale.

O privire asupra trecutului pentru a înțelege viitorul

Având în vedere vârsta și combinația de trăsături arhaice și moderne, craniul Yunxian 2 reprezintă cel mai probabil o formă timpurie a grupului care a dat naștere denisovanilor.

„Această reconstrucție ne arată cât de mult mai avem de înțeles despre originile noastre și cum diferitele grupuri umane au coexistat și s-au adaptat de-a lungul milioanelor de ani”, adaugă Xijun Ni, coautor al studiului.