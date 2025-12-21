O echipă de astronomi americani a descoperit una dintre cele mai ciudate exoplanete observate vreodată: PSR J2322-2650b, o planetă care sfidează modelele clasice de formare a lumilor planetare, informează NewScientist.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Planeta, aflată la peste 2.000 de ani-lumină de Pământ, orbitează în jurul unui pulsar, ceea ce este deja neobișnuit, dar nu este cea mai stranie caracteristică a exoplanetei PSR J2322-2650b.. Spre deosebire de alte planete gigantice, atmosfera sa conține molecule de carbon, în locul apei sau dioxidului de carbon așteptate pe o planetă de masă similară cu Jupiter.

„Nu am mai întâlnit niciodată carbon molecular în atmosfera unei exoplanete. Pentru a exista, trebuie să dispară practic tot oxigenul și azotul, iar noi nu știm cum s-ar putea întâmpla acest lucru”, explică Michael Zhang de la Universitatea din Chicago, liderul studiului realizat cu ajutorul Telescopului Spațial James Webb.

PSR J2322-2650b rămâne, pentru moment, un mister.

PSR J2322-2650b este atât de aproape de steaua sa, iar gravitația pulsarului atât de puternică, încât planeta a fost trasă într-o formă alungită, asemănătoare unei lămâi. Un an pe această lume durează doar 7,8 ore, iar chiar și cele mai reci zone ating aproximativ 650°C. Vânturile de pe planetă bat în direcția opusă rotației sale, iar atmosfera, plină de nori de grafit, ar face ca planeta să pară de un roșu intens, aproape „malefic”, după cum spune Zhang.

Descoperirea ridică întrebări fundamentale despre cum s-ar putea forma o planetă atât de neobișnuită și de ce nu se conformează teoriilor clasice ale astronomiei. PSR J2322-2650b rămâne, pentru moment, un mister.