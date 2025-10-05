O planetă rătăcitoare devorează 6 miliarde de tone de materie pe secundă / Un fenomen nemaivăzut până acum

O planetă rătăcitoare, fără stea mamă, a fost surprinsă în timp ce absorbea cantități uriașe de gaz și praf, aproximativ 6 miliarde de tone pe secundă, într-un ritm nemaivăzut până acum. Fenomenul este unul bizar și sugerează că planetele și stelele ar putea avea procese de formare mai asemănătoare decât se credea, informează New Scientist.

Planetele rătăcitoare, corpuri care nu orbitează nicio stea, par a fi extrem de numeroase și, posibil, mai multe decât stelele din galaxie. Încă nu se știe dacă acestea se formează inițial ca planete în jurul unei stele și apoi sunt „aruncate” din sistemul solar, sau dacă pot lua naștere independent, similar stelelor.

O rată de creștere a fost până acum observată doar la stele

Víctor Almendros-Abad de la Observatorul Astronomic din Palermo și colegii săi au observat planeta rătăcitoare Cha 1107-7626 trecând printr-o creștere fenomenală. Aceasta captase atenția astronomilor încă din 2008, când părea să fie înconjurată de un disc protoplanetar primitiv.

Observațiile cu telescopul Very Large Telescope al Observatorului European din Chile, începute în aprilie 2025, au arătat că în iunie planeta a început să consume materie aproape de 10 ori mai rapid decât înainte, și a menținut acest ritm timp de două luni. Această rată de creștere a fost până acum observată doar la stele, care au o masă de peste 100 de ori mai mare decât această planetă.

„Acest fenomen sugerează că procesul care formează stelele este foarte probabil același care formează aceste corpuri cosmice. De asemenea, în momentul în care ne gândim la formarea stelelor, trebuie să includem și aceste planete rătăcitoare”, a declarat Almendros-Abad.

Nu se știe exact de ce planeta a început să consume atât de multă materie

Cercetătorii cred că mecanismul ar putea fi similar celui întâlnit la stele, în care câmpuri magnetice puternice canalizează materialul printr-un flux din gazul și praful din jur. Totuși, nu se știe exact de ce planeta a început să consume atât de multă materie.

„Procesele similare de creștere sugerează că stelele și planetele sunt mai asemănătoare decât credeam. Ori de câte ori studiem aceste planete rătăcitoare, realizăm că nu știm exact unde se află granița între stele și planete. Trebuie să existe o amprentă chimică, dar încă nu am găsit cheia care să ne permită să distingem scenariile de formare”, adaugă Almendros-Abad.