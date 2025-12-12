Operatorul european de sateliţi Eutelsat a finalizat o majorare de capital în valoare de 1,5 miliarde de euro

Operatorul european de sateliţi Eutelsat a anunţat vineri finalizarea unei operaţiuni de majorare de capital în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de euro, cu o tranşă finală de 670 de milioane de euro, adăugând că îşi propune să continue să crească în faţa rivalului american Starlink, transmite AFP, citată de Agerpres.

Al doilea mare operator de sateliţi pe orbită joasă a Pământului, care permit servicii de telecomunicaţii, Eutelsat este adesea prezentat ca o alternativă europeană la Starlink, subsidiară a companiei americane SpaceX, deţinute de Elon Musk.

„Eutelsat anunţă astăzi încheierea cu succes a majorării de capital, cu menţinerea drepturilor preferenţiale de subscriere ale acţionarilor pentru o sumă brută de aproximativ 670 de milioane de euro”, a anunţat operatorul într-un comunicat de presă.

Aceasta se adaugă unei tranşe iniţiale de 828 de milioane de euro, finalizată la sfârşitul lunii noiembrie, ca parte a unei majorări de capital de 1,5 miliarde de euro anunţată în iunie.

La finalul tranzacţiei, statul francez va deveni cel mai mare acţionar al grupului Eutelsat, cu aproape 30% din acţiuni. Al doilea cel mai mare acţionar va fi compania indiană Bharti Space Limited (aproape 18%), urmată de statul britanic (11%), grupul francez CMA CGM (7,5%) şi Fondul care controlează participaţiile statului francez (FSP, 5%). Publicul va deţine puţin sub 30% din capital.

Prima tranşă de majorare a capitalului a fost realizată exclusiv de către acţionarii majoritari (statul francez, Bharti Space Limited, statul britanic, CMA CGM şi FSP). A doua tranşă a fost deschisă tuturor acţionarilor. Acţionarii majoritari subscriseseră deja 475 de milioane de euro, iar ceilalţi acţionari au avut posibilitatea de a investi până la aproape 200 de milioane de euro.

Potrivit Eutelsat, majorarea de capital va servi la consolidarea structurii sale financiare şi la finanţarea planului său strategic.

Grupul european operează peste 600 de sateliţi pe orbita joasă a Pământului de la fuziunea sa cu compania britanică OneWeb în 2023. Această activitate este în plină expansiune, în timp ce afacerea istorică a Eutelsat, transmisia de televiziune la domiciliu, îşi continuă declinul.

„Pentru a continua această traiectorie de creştere, aveam nevoie de această majorare de capital; aveam nevoie să strângem aceste fonduri. Datorită acestei majorări de capital, vom lansa 440 de sateliţi noi în următorii trei ani”, a declarat directorul general de la Eutelsat, Jean-Francois Fallacher, la BFM Business.

Confruntaţi cu Starlink, „suntem singura constelaţie europeană pe orbita joasă a Pământului”, a insistat Fallacher, care consideră acest lucru o chestiune de „suveranitate”. „Ne-ar plăcea ca alte state europene să investească în Eutelsat; trebuie să începem discuţiile”, a spus directorul Eutelsat.

Clienţii Eutelsat nu sunt publicul larg, ci mai degrabă „companii mari, guverne, (…) companii aeriene, companii maritime importante”, cărora operatorul „le oferă servicii de acces la internet de mare viteză”, a remarcat CEO-ul.

Grupul Eutelsat a realizat venituri de 1,2 miliarde euro în anul fiscal 2024/2025.