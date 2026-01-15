NASA avansează conform calendarului de pregătire pentru lansarea misiunii Artemis 2, primul zbor cu echipaj uman din cadrul noului program lunar al agenției. Potrivit Space.com, citat de Agerpres, racheta uriașă Space Launch System (SLS) și capsula Orion urmează să fie transportate, la finalul acestei săptămâni, pe rampa de lansare pentru o ultimă serie de teste, în perspectiva unei ferestre de lansare care ar putea începe la 5 februarie.

Programul Artemis are ca obiectiv readucerea oamenilor pe Lună pentru prima dată în mai bine de 50 de ani și include, în premieră, trimiterea unei femei pe suprafața selenară.

Misiunea Artemis 2 va marca primul zbor cu echipaj uman al programului

Patru astronauți vor efectua o misiune de aproximativ 10 zile, care va include un survol al Lunii și revenirea pe Pământ, scopul principal fiind testarea sistemelor de zbor înaintea misiunii Artemis 3. Aceasta din urmă este planificată să ducă astronauți pe Lună până cel târziu în 2028.

„Ne apropiem de Artemis II, iar lansarea este chiar după colț”, a declarat Lori Glaze, administrator asociat interimar al Direcției pentru Dezvoltarea Sistemelor de Explorare din cadrul NASA, într-un comunicat publicat pe 9 ianuarie. „Mai avem pași importanți de parcurs, iar siguranța echipajului va rămâne prioritatea noastră absolută, pe măsură ce ne apropiem de revenirea pe Lună”.

Fereastra de lansare pentru Artemis 2 s-ar putea deschide pe 5 februarie 2026

NASA a anunțat anterior că fereastra de lansare pentru Artemis 2 s-ar putea deschide pe 5 februarie 2026, dar nu mai târziu de aprilie 2026. Agenția avertizează însă că, la fel ca în cazul tuturor misiunilor spațiale, calendarul poate suferi modificări, mai ales în contextul întârzierilor înregistrate anterior de program.

În cadrul pregătirilor, NASA intenționează să mute racheta SLS și capsula Orion pe platforma de lansare de la Centrul Spațial Kennedy din Florida cel mai devreme sâmbătă, 17 ianuarie. Racheta are o treaptă centrală de 65 de metri și va atinge o înălțime totală de 98 de metri după instalarea capsulei cu echipaj, depășind astfel înălțimea Statuii Libertății.

Deși distanța dintre Clădirea de Asamblare a Vehiculelor și rampa de lansare este de numai șase kilometri, transportul rachetei este un proces extrem de lent și delicat, care ar urma să dureze aproximativ 12 ore.

Lansarea va fi amânată în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile

NASA precizează că lansarea va fi amânată în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile sau dacă vor apărea probleme tehnice. Inginerii agenției au remediat deja mai multe defecțiuni identificate anterior, inclusiv scurgeri la echipamentele de susținere la sol necesare pentru alimentarea cu oxigen a navei Orion.

După amplasarea pe rampă, NASA plănuiește să efectueze, la finalul lunii ianuarie, o repetiție generală a lansării. Testul va include alimentarea completă a rachetei, ale cărei rezervoare pot conține peste 2,6 milioane de litri de combustibil criogenic, o numărătoare inversă simulată, proceduri de golire a rezervoarelor și exerciții de siguranță. Dacă toate etapele vor fi parcurse cu succes, agenția va realiza o evaluare finală a pregătirii pentru zbor înainte de stabilirea datei de lansare.

Pe termen lung, NASA urmărește să stabilească o prezență umană susținută pe Lună prin programul Artemis, satelitul natural al Pământului urmând să joace rolul unei baze de lansare pentru viitoarele misiuni cu echipaj uman către Marte.