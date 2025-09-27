Misiune fără precedent pentru NASA / O navă spațială privată va modifica orbita observatorului Swift în 2026

NASA pregătește o premieră istorică în explorarea spațiului: pentru prima dată, o navă spațială privată va fi trimisă să „salveze” un satelit științific guvernamental aflat pe cale să iasă din uz din cauza căderii orbitale, informează Space.com.

Protagonistul misiunii este Observatorul Neil Gehrels Swift, lansat în 2004 și specializat în detectarea exploziilor de raze gamma, cele mai violente fenomene din univers, generate de moartea stelelor masive sau de coliziunea găurilor negre. După două decenii de observații, telescopul riscă însă să își piardă capacitatea de operare, după ce a început să fie atras încet, dar sigur, către straturile superioare ale atmosferei Pământului.

O cursă contra-cronometru

Accelerarea căderii orbitale a lui Swift este cauzată de activitatea solară intensă, care dilată atmosfera și sporește frânarea asupra satelitului. Pentru a evita pierderea unui instrument științific valoros, NASA a apelat la compania americană Katalyst Space Technologies, cu sediul în Arizona, care va construi o navă de tip „booster orbital”.

Lansarea este planificată pentru primăvara anului 2026. Odată ajunsă pe orbită, nava privată se va apropia de telescopul Swift, se va cupla cu acesta și îi va ridica altitudinea, într-o misiune menită să îi prelungească durata de viață.

„Este o adevărată cursă contra-cronometru, dar prin valorificarea tehnologiilor comerciale deja existente, facem față acestei provocări direct”, a declarat Shawn Domagal-Goldman, director interimar al Diviziei de Astrofizică de la NASA.

O premieră pentru industria spațială

Succesul ar marca o realizare istorică. Nicio navă spațială privată nu a mai interacționat până acum cu un satelit guvernamental american. Până în prezent, astfel de operațiuni au fost rezervate misiunilor speciale, extrem de costisitoare, realizate exclusiv de agenții guvernamentale.

NASA a alocat 30 de milioane de dolari pentru proiect prin programul Small Business Innovation Research (SBIR), care sprijină companiile inovatoare să contribuie la explorarea spațiului.

De ce contează Swift

De la lansare, Swift a fost „dispecerul cosmic” al NASA. Atunci când detectează o explozie de raze gamma, trimite instantaneu coordonatele către alte telescoape spațiale și observatoare terestre, ceea e permite comunității științifice să observe evenimente cosmice rare și spectaculoase.

În plus, telescopul a oferit date esențiale despre comete, asteroizi, explozii stelare, erupții din galaxii active și chiar fenomene energetice de pe Pământ.

„Swift a condus misiunile NASA timp de două decenii în descifrarea unor mistere fundamentale ale universului”, au subliniat oficialii agenției.